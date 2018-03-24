Başbakan Yardımcısı Bozdağ şampiyonluk yemeğine katıldı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig’e yükselen Sorgun Belediyespor’un şampiyonluk yemeğine katıldı.

Sorgun Termal Tesislerde organize edilen şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde verilen yemeğe katılan Bozdağ, önce teker teker voleybol takımı ve futbol takımı oyuncularını tebrik etti. Bozdağ, iktidarları döneminde spora büyük önem verdiklerini, birçok il ve ilçede yeni statlar ve kapalı spor salonları yaptıklarını dile getirdi. Sorgun İlçe Stadı ile Kapalı Spor Salonu’nun da yine kendi iktidarları döneminde yapıldığını hatırlattı.

Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı’nın kazandığı şampiyonluğun büyük bir başarı olduğuna dikkat çeken Bozdağ, “Belediye Başkanımızı dinlerken gerçekten hem futbol takımımın, hem voleybol takımının, hem tekvandoda, hem de krosta nasıl başarılara imza attığını herkes gibi bende göğsüm kabararak dinledim. Tabi maçları yakından takip etme imkanım olmadı. Ama zaman zaman belediye başkanımız voleybol takımından, futbol takımının başarılarından bizlere bahsettiler. Onun için yaptıklarınızdan her zaman gurur duydum. Allah gücünüze güç katsın diyorum. İnşallah 1.Lligde de voleybol takımı büyük başarılara imza atar. Güç sizde. İstanbul’da, veya başka yerde olan takımlardan sizin bir farkınız yok. İnandıysanız nasıl başardıysanız 1.ligde de bin inanıyorum ki çok değerli kaptanınız var onundu tecrübesinden faydalanırsanız bir inanıyorum ki 1.Ligde adınızdan söz ettirirsiniz” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek de yaptığı konuşmada, Sorgun’da belediyenin çok çeşitli spor branşlarında faaliyet gösterdiğini, ancak futbol, voleybol ve tekvandonun bunların başında geldiğini vurgulayarak voleybolda şampiyon olarak 1. Lig’e çıkan voleybolcuları kutladığını ve 1. Lig’de başarılar dilediğini söyledi.