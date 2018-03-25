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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Türkiye'nin gücü, birliktedir, istikrardadır, güçlü iktidardadır. Bütün bunları Türkiye'ye kazandıran en önemli sır, Türkiye'nin son 15 yılda yaşadığı istikrar, Türkiye'yi yöneten iktidar, bu iktidarların iyi yönetimi ve bunun

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Türkiye'nin gücü, birliktedir, istikrardadır, güçlü iktidardadır. Bütün bunları Türkiye'ye kazandıran en önemli sır, Türkiye'nin son 15 yılda yaşadığı istikrar, Türkiye'yi yöneten iktidar, bu iktidarların iyi yönetimi ve bunun doğurduğu güven ortamıdır. Bizim hazinemiz budur. Bu hazineleri eğer muhafaza edersek, Türkiye'nin önünü de yolunu da Allah'ın izniyle kimse kesemeyecektir. Ben aziz milletimizin Türkiye'nin önünü ve yolunu kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceğine yürekten inanıyorum."

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