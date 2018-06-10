Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.
Bozdağ, saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Bekir Bozdağ'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından da anlık olarak takip edilebilecek.
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