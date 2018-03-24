Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı, uluslararası bütün toplumlar arasında, bütün devletler için, bütün ordular için en basit bir sivil zayiatı vermeden, verdirmeden bir askeri harekat nasıl yapılır, örnek alınacak bir numunedir. Bunun örneği yok. Onları bizi eleştirmeye değil, haksız yere terör örgütlerinin ve teröristlerinin ağzıyla Türkiye'ye saldırmaya, Türkiye'yi sıkıştırmak için gayret etmeye değil, Türkiye'nin yaptığı bu harekatı örnek almaya davet ediyorum." dedi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin Afrin bölgesinde sivillerin zarar görmemesi için kılı kırk yaran bir anlayışla Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlara seslenen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye üzerine hesap yapanlar, oyun kuranlar bilmelidirler ki Türkiye, en son ocak sönene kadar oyunların hiçbirine fırsat ve geçit vermeyecektir. Afrin ve Çanakkale bunun örneğidir, terörle mücadele bunun örneğidir. Bunun pek çok örnekleri vardır. Biz başka örnekler göstermeye gerektiğinde hazırız, bunda bir tereddüdümüz yoktur, olmayacaktır. Bölgede siviller zarar görmesin diye kılı kırk yaran bir dikkatle harekat yürütülmüştür. Düşünün, yaklaşık 2 bin kilometrekarelik bir alanda dağların ve ormanların olduğu coğrafyanın çok farklı ve böylesi bir harekat için elverişsiz olduğu bir ortamda, arkasında sizin ve bizim çok iyi bildiğimiz karanlık güçlerin desteği olan terör örgütlerinin üzerine giderken, burada sivillerin burnunu kanatmadan, onlara zarar vermeden bu harekatı tamamlamak öyle kolay bir iş değildir."