Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı, uluslararası bütün toplumlar arasında, bütün devletler için, bütün ordular için en basit bir sivil zayiatı vermeden, verdirmeden bir askeri harekat nasıl yapılır, örnek alınacak bir numunedir. Bunun örneği yok. Onları bizi eleştirmeye değil, haksız yere terör örgütlerinin ve teröristlerinin ağzıyla Türkiye'ye saldırmaya, Türkiye'yi sıkıştırmak için gayret etmeye değil, Türkiye'nin yaptığı bu harekatı örnek almaya davet ediyorum." dedi.
Bozdağ, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin Afrin bölgesinde sivillerin zarar görmemesi için kılı kırk yaran bir anlayışla Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğünü söyledi.
Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlara seslenen Bozdağ, şöyle devam etti:
"Türkiye üzerine hesap yapanlar, oyun kuranlar bilmelidirler ki Türkiye, en son ocak sönene kadar oyunların hiçbirine fırsat ve geçit vermeyecektir. Afrin ve Çanakkale bunun örneğidir, terörle mücadele bunun örneğidir. Bunun pek çok örnekleri vardır. Biz başka örnekler göstermeye gerektiğinde hazırız, bunda bir tereddüdümüz yoktur, olmayacaktır. Bölgede siviller zarar görmesin diye kılı kırk yaran bir dikkatle harekat yürütülmüştür. Düşünün, yaklaşık 2 bin kilometrekarelik bir alanda dağların ve ormanların olduğu coğrafyanın çok farklı ve böylesi bir harekat için elverişsiz olduğu bir ortamda, arkasında sizin ve bizim çok iyi bildiğimiz karanlık güçlerin desteği olan terör örgütlerinin üzerine giderken, burada sivillerin burnunu kanatmadan, onlara zarar vermeden bu harekatı tamamlamak öyle kolay bir iş değildir."
Harekatın başlangıcında "Sivil kayıplar için, insani durumlar için endişe ediyoruz, kaygılıyız" diyenlere her zaman kaygı etmemeleri gerektiğini anlattıklarını bildiren Bozdağ, Türk milletinin kültüründe dininde, medeniyetinde, ordu ve devletin geleneğinde sivillere zarar vermenin, silah çekmenin, onları hedef tahtasına koymanın olmadığını söylediklerini vurguladı.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Biz sadece dünya endişeleniyor diye değil, kendi inancımız ve kültürümüz gereğince bunu yapmayız ve yapılmasına da izin vermeyiz. Hiçbir mabet, okul, sağlık tesisi, yaşam alanı, meskun mahal hedef olmamıştır, yıkılmamıştır. Bu harekat, yakıp yıkmadan, tahrip etmeden, bırakın tek bir sivilin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı silahla ölmesini, tek sivilin dahi burnu kanatılmadan tamamlanmış muhteşem başarılı bir zafer örneğidir." diye konuştu.
- "Sivillerin kanı sizin ellerinizdedir"
Amerika'nın terör örgütleriyle Rakka'da, Deyrizor'da operasyonlar yaptığını, taş üstünde taş bırakmadıklarını, yakıp yıktıklarını, binlerce sivili katlettiklerine dikkati çeken Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:
"İşte Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar, yüzbinlerce sivil hayatını kaybetti. Türkiye tek bir sivilin burnunu kanatmadığı halde bugün Türkiye'ye karşı her gün birisi bir açıklama yapan ülkelerin başkanları, temsilcileri, neden Amerikası, kendileri, terör örgütleri, masum sivilleri öldürürken, mabetleri bombalarken, hastanelere, okullara bomba atarken niye sustular, niye 'sivillere siz bunu yapamazsınız' demediler. Sivillere en fazla değer veren ve onları askerinin şehadetini göze alarak dahi koruyan bir orduya, bir millete, bir devlete saldırıyorlar.
Türkiye'de bugün 3,5 milyon Suriye'den gelen sivil var. Onlara kapımızı açan biz, ekmeğimizi paylaşan biziz. Sivilleri ölmekten öldürülmekten koruyan, açlıktan, susuzluktan koruyan biziz. Kendileri, kendi ülkelerine bir sivil alalım mı almayalım mı diye referandum yapmaya giderken, bazıları çantasındaki bir dolara, bir saate dahi dahi el koyup alırken, ekmeğini paylaşan Türkiye'dir. Ama şimdi utanmadan, arlanmadan Türkiye'ye sivil konusunda ders vermeye çalışıyorlar. Ben buradan söylüyorum. Bizim sizden alacağımız bir ders yok. Sivillerin kanı sizin ellerinizdedir, dillerinizdedir, silahlarınızın namlularınızın ucundadır. O teröristlere destek verenler sizlersiniz. Sivillere dünyayı dar edenler de sizin destek verdiğiniz teröristlerdir."
- "Bunun örneği yok"
Bekir Bozdağ, Türkiye'nin terör örgütünün baskısı ve zulmü altında olan sivilleri terörün baskı ve zulmünden korumayı ve bölgeyi terörden arındırmayı amaçladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Biz bunu yaptık. Şimdi kalkmışlar öyle böyle konuşuyorlar. Zeytin Dalı Harekatı, uluslararası bütün toplumlar arasında, bütün devletler için, bütün ordular için en basit bir sivil zayiatı vermeden, verdirmeden bir askeri harekat nasıl yapılır, örnek alınacak bir numunedir. Bunun örneği yok. Onları bizi eleştirmeye değil, haksız yere terör örgütlerinin ve teröristlerinin ağzıyla Türkiye'ye saldırmaya, Türkiye'yi sıkıştırmak için gayret etmeye değil, Türkiye'nin yaptığı bu harekatı örnek almaya davet ediyorum. Örnek alınacak bir iş maalesef terör örgütlerinin ağzıyla lekelenmek isteniyor. Buna bizim izin vermemiz mümkün değildir. İstediğiniz kadar konuşun, biz bildiğimiz yoldan gitmeye devam edeceğiz. Hangi kararı alırsanız alın, nerede durursanız durun, nerede toplanırsanız toplanın, biz bu milletin ve devletin hukuku söz konusu olduğu zaman kimseyi tanımayız. Bir dünya bir araya gelseniz o dünyayı da tanımayız."
(Sürecek)
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