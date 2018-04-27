Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Eminim Kılıçdaroğlu da adayları kim bilmiyor. Eminim bilmiyor. Bilse bir yerden açık verir. Şu anda onlar da adaylarının kim olacağını bilmiyor. Her halde gökten, yerden, sağdan soldan imdat bekliyorlar. Veya bunlar kuryeye alışkın kurye bekliyorlar." dedi.
Bozdağ, MÜSİAD Yozgat Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ana muhalefetin Türkiye'yi yönetme konusunda iktidarın alternatifi olması gerektiğini ancak şu anda Türkiye'nin ana muhalefetinin iktidar alternatifi ve iktidara talip olmadığını belirtti.
Muhalefetin Türkiye'ye layık bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı beceremediğini ifade eden Bozdağ, "Şu CHP'nin düştüğü duruma bakın. Vallahi acıyorum, billahi acıyorum. Acınacak hale düşürdüler. Bari gelseler de biz yardım etsek. Dardan, zordan onları kurtarsak. Bizim öyle de bir gücümüz var Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün ifade ettiler 'Hani sen yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diyor ya. O ne dedi bugün 'Biz yürüyeceğiz, Kemal yürüyecek arkamdan' dedi. Ben de diyorum ki 'Arkasından yürü de bu işler nasıl olur Türkiye'nin liderinden öğren." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, adaylarına ilişkin "eşim bile bilmiyor" dediğini anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:
"Düşünebiliyor musunuz, hiç kimseye söylemiyor. Yeri gelince diktatör diyor ya iftira atıyor ya şimdi soruyorum, partide kimse bilmiyor ne yaptığını, evde eşi bilmiyor ne yaptığını, ben merak ediyorum acaba kendi ne yaptığını biliyor mu? Eminim Kılıçdaroğlu da adayları kim bilmiyor. Eminim bilmiyor. Bilse bir yerden açık verir. Şu anda onlar da adaylarının kim olacağını bilmiyor. Herhalde gökten, yerden, sağdan soldan imdat bekliyorlar. Veya bunlar kuryeye alışkın kurye bekliyorlar. Herhalde yarın, bir gün bir kurye gelir eline bir zarf verir, zarfı açınca çok büyük bir CHP'nin zekası, dehası devreye girer 'yol budur bak büyük hamle yaptık' der."
- "Çamaşır makineleri bu kirli çamaşırları temizleyemez"
CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine de değinen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eskiden vekiller kendi kendini transfer ederdi, ahlaksız olanlar. Bedelini alıyorsa kendi alıyordu. Ama şimdi racon değişti. Artık transferi vekil kendi kendini transfer ederek yapmıyor. Genel başkanlar transferi yapıyor varsa ücreti, ücretin tahsilini de genel başkan yapıyor. Eğer bilabedel bir bağışsa, bağış yapıyorlar. Şimdi merak ediyoruz acaba bu kiraya verilen vekiller gittikleri yerin adayı mı olacak yoksa geri istifa edip CHP'ye mi gelecek. Şu anda gözüken emarelere bakıldığı zaman diktatör Kılıçdaroğlu, 15 kişiyi topluyor 'derhal istifa edeceksiniz şu partiye geçeceksiniz' diyor. Ağlayıp, sızlanınca ağlamak yok, ağlasanız da ağlaya ağlaya gideceksiniz. 'Emredersiniz' dediler istifa ettiler. Şimdi belki diktatör yeni bir ferman çıkarabilir. 'Ben sizi oraya gönderdim ama bir bedel karşılığı göndermiştim ama şu anda kira bedelini tahsil konusunda zorluklar yaşanıyor, derhal istifa edin geri evinize dönün' diye bir talimat her an çıkabilir. O zaman sormak lazım diktatör kim? Ağlata ağlata kendi arkadaşlarını ahlaksızlığın altına imza attıran ahlaktan, diktatörlükten bahsedebilir mi? Şimdi oradan başka bir noktaya doğru gidiyorlar. Bakalım ne olacak? Bu kirli oyun nasıl ortaya çıkacak. Çamaşırları kim temizleyecek, nasıl temizleyecek hep beraber göreceğiz. Ama bilesiniz ki şu andaki çamaşır makineleri bu kirli çamaşırları temizleyemez. Ancak bunları sandıkta milletin atacağı 'Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızdır' diyen evet mühürleri pisliklerin hepsini tertemiz edecektir."
Bozdağ, AK Parti'nin Türkiye'yi dönüştürdüğünü, Yozgat'ın üniversiteye, şehir hastanesine, hızlı trene, havaalanına ve pek çok yatırıma kavuştuğunu aktardı.
Türkiye'nin dört bir yanında eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, adalete her alanda değişim dönüşüm yaşandığını vurgulayan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız'ın güçlü ve başarılı liderliği sayesinde Türkiye'nin siyaseti de siyasetçileri de muhalefeti de değişiyor. Biz sadece yolları değiştirmedik, fabrikalar, üniversiteler yatırımlar diğer alanlarda attığımız adımlarla Türkiyeyi ayağa kaldırdık. Aynı zamanda Türkiye'nin muhalefetini de değiştiren adımı biz attık başardık da. Değişmez denen CHP'nin sloganlarını duyuyor musunuz? Her gün laiklik sloganı atarlardı var mı? Kalmadı." diye konuştu.
28 Şubat darbesini CHP'nin desteklediğini belirten Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Merhum Erbakan Hocamız 28 Şubat kararlarını imzalamak zorunda kaldığında nasıl bocuk boncuk terlediğini hatırlıyor musunuz? Onu terleten yine bu zihniyetti. Hükümeti istifaya zorlayan gene bunlardı. İmam hatiplerin, Kur'an kurslarının önünü kapatan, Yozgatlıların ideallerine, Türkiye'de hayat hakkı tanımayan yine bu köhnemiş hastalıklı zihniyetti. Ama şimdi bakın ne oldu geldiğimiz noktada. CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu ve ekibi şu anda en büyük Erbakan Hocamızın hastası oldular. Onun fikirlerinin savunucusu oldular. Onların arkadaşlarının kapısından ayrılmıyorlar. Ya onlar kahveye gidiyor ya bunlar kahve içmeye gidiyor. Şimdi Merhum Hocam yerinden kalksa da kendi arkadaşlarına dese ki 'Ne yapıyorsunuz siz, bize bunca kötülük yapanlarla bu dostluk nicedir' diye sormaz mı? Biz de diyoruz ki CHP değişti. AK Parti korkusu, Erdoğan düşmanlığı CHP'nin herkesle yan yana gelmesinin önünü açtı, değiştirdik, dönüştürüyoruz. 2007'yi hatırlayın cumhurbaşkanlığı seçimi var. 'Eşi başörtülü olan cumhurbaşkanı olamaz. muhafazakar olan cumhurbaşkanı olamaz, falan, falan düşüncelere sahip olan cumhurbaşkanı olamaz' dediler mi? Cumhuriyet mitingleri yaptılar mı? TBMM'yi kilitlediler mi? 367'yi uydurdurlar mı? Sonra kararı Anayasa Mahkemesine götürdüler mi? Mahkeme bu kararı iptal eden 367 utanç kararını verdi mi? Bugün 27 Nisan e bildirisini yayınladılar, onlar bu bildiriye de destek oldular. Bakın şimdi ne oldu. CHP değişti, dönüştü. Şimdi kendi ideallerini paylaşan bir solcu değil, muhafazakar biri, CHP'nin yıllardır yok etmek için mücadele ettiği düşünceye sahip birini en ideal cumhurbaşkanı adayı olarak arıyorlar da arıyorlar. Niye arayıp duruyorsunuz, merak ediyorum. Öyle birini arıyorsanız zaten o var, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Kendinizi, CHP'lileri yormayın, onları üzmeyin. Taklitlerinden sakının, aslı ihlaslı, samimi, cesur, milletine sevdalı olana sahip çıkın. Madem bizim dünyamızdan birini seçeceksiniz işte burada gelin yanına. Onun için Cumhurbaşkanımız bugün 'takıl peşime' dedi. Daha takılmadı. Ama emin olun bu gidişle bunlar CHP'nin kapısına kilidi vurur, AK Parti'ye gelirler. Başka çıkar yol kalmadı. Değişim, dönüşüm devam ediyor."
Konuşmanın ardından Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da katılımıyla şubenin açılışını gerçekleştirdi.
(Bitti)
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