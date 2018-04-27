Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Eminim Kılıçdaroğlu da adayları kim bilmiyor. Eminim bilmiyor. Bilse bir yerden açık verir. Şu anda onlar da adaylarının kim olacağını bilmiyor. Her halde gökten, yerden, sağdan soldan imdat bekliyorlar. Veya bunlar kuryeye alışkın kurye bekliyorlar." dedi. Bozdağ, MÜSİAD Yozgat Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ana muhalefetin Türkiye'yi yönetme konusunda iktidarın alternatifi olması gerektiğini ancak şu anda Türkiye'nin ana muhalefetinin iktidar alternatifi ve iktidara talip olmadığını belirtti. Muhalefetin Türkiye'ye layık bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı beceremediğini ifade eden Bozdağ, "Şu CHP'nin düştüğü duruma bakın. Vallahi acıyorum, billahi acıyorum. Acınacak hale düşürdüler. Bari gelseler de biz yardım etsek. Dardan, zordan onları kurtarsak. Bizim öyle de bir gücümüz var Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün ifade ettiler 'Hani sen yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diyor ya. O ne dedi bugün 'Biz yürüyeceğiz, Kemal yürüyecek arkamdan' dedi. Ben de diyorum ki 'Arkasından yürü de bu işler nasıl olur Türkiye'nin liderinden öğren." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, adaylarına ilişkin "eşim bile bilmiyor" dediğini anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti: "Düşünebiliyor musunuz, hiç kimseye söylemiyor. Yeri gelince diktatör diyor ya iftira atıyor ya şimdi soruyorum, partide kimse bilmiyor ne yaptığını, evde eşi bilmiyor ne yaptığını, ben merak ediyorum acaba kendi ne yaptığını biliyor mu? Eminim Kılıçdaroğlu da adayları kim bilmiyor. Eminim bilmiyor. Bilse bir yerden açık verir. Şu anda onlar da adaylarının kim olacağını bilmiyor. Herhalde gökten, yerden, sağdan soldan imdat bekliyorlar. Veya bunlar kuryeye alışkın kurye bekliyorlar. Herhalde yarın, bir gün bir kurye gelir eline bir zarf verir, zarfı açınca çok büyük bir CHP'nin zekası, dehası devreye girer 'yol budur bak büyük hamle yaptık' der." - "Çamaşır makineleri bu kirli çamaşırları temizleyemez" CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine de değinen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiden vekiller kendi kendini transfer ederdi, ahlaksız olanlar. Bedelini alıyorsa kendi alıyordu. Ama şimdi racon değişti. Artık transferi vekil kendi kendini transfer ederek yapmıyor. Genel başkanlar transferi yapıyor varsa ücreti, ücretin tahsilini de genel başkan yapıyor. Eğer bilabedel bir bağışsa, bağış yapıyorlar. Şimdi merak ediyoruz acaba bu kiraya verilen vekiller gittikleri yerin adayı mı olacak yoksa geri istifa edip CHP'ye mi gelecek. Şu anda gözüken emarelere bakıldığı zaman diktatör Kılıçdaroğlu, 15 kişiyi topluyor 'derhal istifa edeceksiniz şu partiye geçeceksiniz' diyor. Ağlayıp, sızlanınca ağlamak yok, ağlasanız da ağlaya ağlaya gideceksiniz. 'Emredersiniz' dediler istifa ettiler. Şimdi belki diktatör yeni bir ferman çıkarabilir. 'Ben sizi oraya gönderdim ama bir bedel karşılığı göndermiştim ama şu anda kira bedelini tahsil konusunda zorluklar yaşanıyor, derhal istifa edin geri evinize dönün' diye bir talimat her an çıkabilir. O zaman sormak lazım diktatör kim? Ağlata ağlata kendi arkadaşlarını ahlaksızlığın altına imza attıran ahlaktan, diktatörlükten bahsedebilir mi? Şimdi oradan başka bir noktaya doğru gidiyorlar. Bakalım ne olacak? Bu kirli oyun nasıl ortaya çıkacak. Çamaşırları kim temizleyecek, nasıl temizleyecek hep beraber göreceğiz. Ama bilesiniz ki şu andaki çamaşır makineleri bu kirli çamaşırları temizleyemez. Ancak bunları sandıkta milletin atacağı 'Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızdır' diyen evet mühürleri pisliklerin hepsini tertemiz edecektir."