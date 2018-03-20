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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere zarar verilmemiş; su, gıda, ilaç ve benzeri ihtiyaçlara erişimine engel olunmamıştır.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 08:01 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere zarar verilmemiş; su, gıda, ilaç ve benzeri ihtiyaçlara erişimine engel olunmamıştır.

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Bekir Bozdağ

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