BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ'DAN AFRİN AÇIKLAMASI 

"HALK NORMALLEŞEN BÖLGEDE, NORMAL HAYATINA HIZLA DÖNECEKTİR" Afrin'de şu anda kontrolün sağlandığını ancak Türkiye'nin işinin bitmediğini daha yapacak çok iş olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti: " Bugün meydana gelen patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Terör örgütü mensubu teröristlerin, kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncelikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, silah, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak her şeyden arındırılması gerekiyor. Bu zaman alacaktır. Daha sonra terör örgütlerinin bölgede yakıp yıktıkları yerlerin, alt yapı ve üst yapısıyla imarı gerekecektir. Orada hayatın normalleşmesi için çok hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Bunun için zaten çok önceden başlayan hazırlıklar, çalışmalar var. Bunların da gereği yapılacak ve halk normalleşen bölgede, normal hayatına hızla dönecektir. Orada Fırat Kalkanı Harekatı alanında, Türkiye'nin yaptığı ve yaşadığı tecrübeden hareketle, halkın bölgede ihtiyaçlarının karşılanması, güvenliğinin sağlanması ve diğer bütün adımların atılması sağlanacaktır. Gıdadan sağlığa, eğitime kadar her alanda erişim ve ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için de çalışmalar devam etmektedir."

"KENDİLERİ ÇEKİLMEDİLER, KORKTULAR, KAÇTILAR"

"Terör örgütü orayı Türkiye'ye bırakmış değil." diyen Bozdağ, terör örgütüne ait bazı sosyal medya sitelerinde, oradan kendilerinin çekildiğine dair haberlerin yer aldığını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları kaydetti: "Bir defa kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar. Bunun da altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçik'in karşısında daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve orayı, bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Şu anda bölgede terör örgütüne ait mühimmat ve silahlara

baktığınızda, bunu çok net görüyorsunuz. Eğer teröristler kendileri kaçmak zorunda kalmayıp da planlı bir şekilde stratejik olarak ayrılmayı tercih etmiş olsalardı, oradaki silahları, mühimmatları alırlardı. Biz ABD'ye, 'PYD, YPG terör örgütüne verdiğiniz silahları toplayın' diye defalarca ricada, çağrıda bulunduk ama maalesef toplamadılar. Tabii silahları toplamak yine Türk askerine kaldı. ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların önemli bir kısmı da Afrin'de ele geçirildi. Onlar artık toplanmış oldu. Artık bundan sonra geri kalan silahların toplanmasında ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine sıra gelmiştir."

Bozdağ, bir gazetecinin "Operasyon başlarken, ana muhalefet partisinin lideri Afrin'e girilmemesi gerektiğini, çok zayiatın olacağını ifade etmişti. Beklenen bir zayiat söz konusu olmadı." hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Ülkenizin ve milletinizin güvenliği ve bekası için eğer siz devlet olarak, yönetim olarak riskleri göze almazsanız ülkenizi güvenli bir şekilde yaşatma imkanını kaybedersiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'yi yöneten AK Parti hükümeti ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını korumak için her türlü riski daima göze almıştır. Bundan sonra da milletimizin ve devletimizin hukukunu ve güvenliğini korumak için her türlü riski tereddütsüz göze almaya devam edeceğiz. Risk her işte var. Eğer siz terör ile mücadele ediyorsanız, bunun sonuçları arasında şehit ve gazi olmak var. Bir bedel ödemek var. Bedel ödemeyeyim derseniz o zaman teröristlere meydanı boş bırakacaksınız."