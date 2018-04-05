Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Anadolu Ajansı'na kutlama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Haberciliğin zor olduğu coğrafyalardan yayınladığı haber ve güçlü görsellerle fark yaratan AA, dünyanın en etkin haber ajansları arasında yerini almıştır." ifadesini kullandı.
Bozdağ, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mesajında, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin sesini duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı'nın 98. yılını kutladığını belirtti.
Bozdağ, tüm dünyadaki haberleri Türkiye'ye, Türkiye'deki bütün haberleri ise dünyaya iletme görevini yerine getiren AA'nın, haberlerinde doğruluk ve dürüstlük kuralları ile basın meslek ilkeleri ve ahlak anlayışını esas alarak "Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur" imajını kendisine kazandırdığını vurguladı. Bozdağ, son yıllarda yaptığı atılımlarla Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça başta olmak üzere 13 dilde yayın yapan bir ajans olarak hem bölgede hem de uluslararası alanda etkili bir habercilik anlayışı sergileyen AA'nın, her türlü takdiri hak ettiğini ifade etti.
AA'nın, uluslararası ajanslarla yarışan bir ajans haline geldiğini aktaran Bozdağ, 100 ülkede temsilcisi bulunan, 107 farklı uyruktan personele sahip olan AA'nın, 98 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olmayı başardığına dikkati çekti.
- "Dünyanın en etkin haber ajansları arasında yerini almıştır"
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:
"Politikadan ekonomiye, spordan enerjiye, haber değeri olan tüm gelişmeleri geniş bir yelpazede takip eden AA, dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri de anında aktarmayı sürdürmektedir. Haberciliğin zor olduğu coğrafyalardan yayınladığı haber ve güçlü görsellerle fark yaratan AA, dünyanın en etkin haber ajansları arasında yerini almıştır."
AA'nın, mazlum ve mağdurların sesi olma noktasına da önemli habercilik başarılarına imza attığına işaret eden Bozdağ, Şenol Kazancı başta olmak üzere, bugüne kadar genel müdür olarak görev yapanlar ile tüm AA çalışanlarını tebrik etti.
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