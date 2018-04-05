HABER

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Anadolu Ajansı'na kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: - "Haberciliğin zor olduğu coğrafyalardan yayınladığı haber ve güçlü görsellerle fark yaratan AA, dünyanın en etkin haber ajansları arasında yerini almıştır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Haberciliğin zor olduğu coğrafyalardan yayınladığı haber ve güçlü görsellerle fark yaratan AA, dünyanın en etkin haber ajansları arasında yerini almıştır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mesajında, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin sesini duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı'nın 98. yılını kutladığını belirtti.

Bozdağ, tüm dünyadaki haberleri Türkiye'ye, Türkiye'deki bütün haberleri ise dünyaya iletme görevini yerine getiren AA'nın, haberlerinde doğruluk ve dürüstlük kuralları ile basın meslek ilkeleri ve ahlak anlayışını esas alarak "Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur" imajını kendisine kazandırdığını vurguladı. Bozdağ, son yıllarda yaptığı atılımlarla Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça başta olmak üzere 13 dilde yayın yapan bir ajans olarak hem bölgede hem de uluslararası alanda etkili bir habercilik anlayışı sergileyen AA'nın, her türlü takdiri hak ettiğini ifade etti.

AA'nın, uluslararası ajanslarla yarışan bir ajans haline geldiğini aktaran Bozdağ, 100 ülkede temsilcisi bulunan, 107 farklı uyruktan personele sahip olan AA'nın, 98 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olmayı başardığına dikkati çekti.

- "Dünyanın en etkin haber ajansları arasında yerini almıştır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:

"Politikadan ekonomiye, spordan enerjiye, haber değeri olan tüm gelişmeleri geniş bir yelpazede takip eden AA, dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri de anında aktarmayı sürdürmektedir. Haberciliğin zor olduğu coğrafyalardan yayınladığı haber ve güçlü görsellerle fark yaratan AA, dünyanın en etkin haber ajansları arasında yerini almıştır."

AA'nın, mazlum ve mağdurların sesi olma noktasına da önemli habercilik başarılarına imza attığına işaret eden Bozdağ, Şenol Kazancı başta olmak üzere, bugüne kadar genel müdür olarak görev yapanlar ile tüm AA çalışanlarını tebrik etti.

Tosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktıTosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktı
Afrin talimatı verildi! Afrin talimatı verildi!
Bu görüntünün ardından büyük sürprizBu görüntünün ardından büyük sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı 98 yaşında Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

İstanbul'da siyanür paniği!

İstanbul'da siyanür paniği!

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.