Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan esnaf ziyareti

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde esnafı ziyaret etti.
Bozdağ, esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Seçimlerde destek isteyen Bozdağ, Yerköy'de bir ekmek fırınında hamur üzerine susam atıp, fırına sürdü.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Bozdağ, Yozgat’ın ulaşım, sağlık, adalet ve eğitim alanında birçok hizmet aldığını, yeni dönemde de bu hizmetlerin katlanarak devam edeceğini vurguladı.
Yozgat'a yapılacak hızlı trenin Yerköylü ve Şefaatlili vatandaşlara da çok büyük faydaları olacağına dikkati çeken Bozdağ, hizmetlerle ekonominin de canlanacağını dile getirdi.
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