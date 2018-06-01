HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan esnaf ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

Bozdağ, ekmek fırınında hamura susam atıp, fırına sürdü

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Bozdağ, esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Seçimlerde destek isteyen Bozdağ, Yerköy'de bir ekmek fırınında hamur üzerine susam atıp, fırına sürdü.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Bozdağ, Yozgat’ın ulaşım, sağlık, adalet ve eğitim alanında birçok hizmet aldığını, yeni dönemde de bu hizmetlerin katlanarak devam edeceğini vurguladı.

Yozgat'a yapılacak hızlı trenin Yerköylü ve Şefaatlili vatandaşlara da çok büyük faydaları olacağına dikkati çeken Bozdağ, hizmetlerle ekonominin de canlanacağını dile getirdi.

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!
Irmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildiIrmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Ankara'da Polis memurundan tecavüz skandalı! Karakolda kendisini böyle savunmuş!

Ankara'da Polis memurundan tecavüz skandalı! Karakolda kendisini böyle savunmuş!

Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!

Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.