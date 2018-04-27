Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Yozgat'a bilim merkezi müjdesi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'a bir bilim merkezi kurma kararı aldıklarını belirterek, "Türkiye'de üç yerde var, dördüncüsü Yozgat'ta olacak." dedi.

Bozdağ, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığı açılışı için geldiği Yozgat'a, TSO Başkanı Sinan Çelik ve oda yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Sanayicinin, iş adamının, tüccarın hepsinin TSO yönetiminden beklentilerinin bulunduğunu ifade eden Bozdağ, başarılı olmalarının beklentilerin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Her daim oda yönetiminin yanında ve yardımcısı olacağını aktaran Bozdağ, elinden gelen her türlü desteği, katkıyı vermeye devam edeceğini ifade etti.

Bozdağ, AK Parti iktidarlarının altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözme noktasına getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yozgat'a bir bilim merkezi kurma kararı aldık. Türkiye'de üç yerde var, dördüncüsü Yozgat'ta olacak. Bilim merkezinde bir yandan Türk tarihinin ve dünya tarihinin büyük bilginleri onların keşifleri icatları olacak karşı tarafta da geleceğin bilgisi, teknolojisi ve yenlikleri olacak. Yozgat'ın öğrencileri ve insanları hem tarihin derinliğinden elde edilen başarı hikayelerini hem de gelecekteki gideceğimiz istikameti orada görme fırsatı bulacaklar. Bu Yozgat için çok çok önemli olacaktır."

TSO Başkanı Sinan Çelik de ziyaretten dolayı Başbakan Yardımcısı Bozdağ'a teşekkür etti.

