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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın Regaip Kandili mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

Bozdağ: - "Mübarek Regaip gecenizi gönülden tebrik eder, bu mübarek gecede yapacağınız ibadetlerin ve duaların kabulünü yüce Allah'tan niyaz ederim"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Mübarek Regaip gecenizi gönülden tebrik eder, bu mübarek gecede yapacağınız ibadetlerin ve duaların kabulünü yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdağ, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bu gece mübarek Regaip gecesi. Mübarek Regaip gecenizi gönülden tebrik eder, bu mübarek gecede yapacağınız ibadetlerin ve duaların kabulünü yüce Allah'tan niyaz ederim. Rabbim, üç ayları ve mübarek Regaip gecesini hayırlara vesile kılsın."

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