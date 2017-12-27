Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 696 Sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili ifadelerine ilişkin, "Belli ki CHP'li söz konusu milletvekili, FETÖ'cülerin ve Kılıçdaroğlu yönetiminin milletin aleyhine yürüttüğü algı kampanyasının ortalamasını tutturmak için kendince yoğun çaba harcıyor. 250 şehidimiz ve binlerce gazimizle birlikte darbeye direnen bu aziz milleti aşağılamaya ve hor görmeye kalkanlar bu milletin yüzüne nasıl bakacak merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li Aldan'ın 696 Sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili olarak bir radyo programında yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

"15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanı 'tiyatro, kontrollü darbe' gibi aşağılamalarla itibarsızlaştırmaya uğraşan CHP'den bu defa bir başka densizlik hasıl oldu." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, ağza alınmayacak ifadelerle, darbeye kahramanca direnen gazi ve şehitlere dil uzatan CHP Muğla Milletvekili Aldan'ı kendi hakaret dolu dünyasını yansıtan ifadelerinden dolayı kınadığını belirtti.