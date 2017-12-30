Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Son Güncelleme 43 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 14:12 |43 dakika önce

- "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bir gün önce bir televizyon kanalına çıktı, 'Türkiye'de şu anda Hitler dönemi yaşanıyor, can ve mal güvenliği yoktur.' diyor. Bu, açık açık bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür, ihanettir" - "Türkiye, bir taraftan yatırımcı çekmeye, büyümeye çalışıyor ama bir ana muhalefet partisi lideri ortaya çıkarak, 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur.' gibi akla izana sığmayacak bir ifadeyle milletin karşısına çıkabiliyor. Bizim en büyük handikabımız ana muhala

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bir gün önce bir televizyon kanalına çıktı, 'Türkiye'de şu anda Hitler dönemi yaşanıyor, can ve mal güvenliği yoktur.' diyor. Bu, açık açık bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür, ihanettir." dedi. Çavuşoğlu, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB), birliğe ait eğitim merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda her yönüyle değiştiğini, dönüştüğünü ve geliştiğini söyledi. Milletin kendine güvenini tazelemesinin ana hedefleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dünyada çok güçlü olabiliriz, sözümüz yer edebilir. Başarabiliriz.' diyoruz. AK Parti iktidarıyla beraber değişen en önemli şey, insanımızın kendine olan öz güvenini yeniden temin etmekti. Biz, bunu sağladık." diye konuştu. - "Gezi sürecinde 100 milyar dolarlık bir kayba uğradık" Çavuşoğlu, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü, bunun büyük bir hadise olduğunu dile getirdi. "Biz, yaşadığımız Gezi sürecinde 100 milyar dolarlık bir kayba uğradık." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, 140 yıllık bir zamandan sonra faizlerini ilk defa bu seviyeye düşürmüştü 2013'ün mayıs ayında ve büyük projeleri hayata geçirmek için adım atmıştık. Sadece bir ağacın arkasına gizlenerek, güya çevrecilik yapanlar ama bu işin senaryosu dışarıda yazılıp figüranları ve iş birlikçileri içeride olduğu bir Gezi süreci içinde Türkiye, 100 milyar dolarlık bir kayba maruz kaldı. Kim kaybetti? Biz kaybettik, hep beraber kaybettik, Türkiye kaybetti." Yaşanan bu sürece karşın vazgeçmediklerini ve bütün saldırılara, hücumlara karşı Türkiye'nin mukavemet gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, bunu tüm milletle gerçekleştirdiklerini anlattı. Çavuşoğlu, ortak hedeflerinin bölgesinde lider hatta küresel anlamda güçlü bir Türkiye oluşturmak olduğuna dikkati çekerek, "Güçlü Türkiye'yi temin etmenin en önemli enstrümanlarından bir tanesi, güçlü ekonomi. Güçlü ekonomiyi sağlamak için de güçlü sanayici ve güçlü esnaf. Onun için sanayicilerimizin, esnafımızın alternatiflerini çeşitlendirmek için her yolu, her imkanı değerlendirmeye aldık." ifadelerini kullandı.

Son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen en büyük 10 projeden 5'ini Türkiye'nin yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, her şeye rağmen bunun da çok önemli ve muhteşem bir şey olduğunu vurguladı. - "Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür, ihanettir" Çavuşoğlu, son 4 yılda Bursa'da 16 bin şirket kurulduğunu, bu yıl da 12 ayda 9 bin 828 iş yeri açıldığı bilgisini paylaştı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi Türkiye, yüzde 11,1 büyüyor ama bir ana muhalefet partisi başkanı, bu büyümenin akabinde şunları söylüyor: 'Türkiye, freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.' diyor. Türkiye'nin gerçeklerinden bu kadar kopuk, bu kadar farklı bir boyutta yaşayan başka bir insan daha tanımıyorum. Bakın, sadece siyasi lider anlamında söylemiyorum, insan olarak 80 milyonun içinde bu kadar gerçeklikten kopuk başka birisini tanımıyorum. Türkiye, yüzde 11,1 büyüyor, Meclis kürsüsünden ortaya çıkan bütçe görüşmelerinin ilk gününde bu adam diyor ki: 'Biz buna inanmıyoruz.' Sen inansan da inanmasan da Türkiye büyüyor, güçleniyor, güçlenmeye devam edecek.

Sen dışarıda yazılan senaryoların buradaki figüranı olsan da Türkiye, güçlenmeye devam edecek. Bir gün önce bir televizyon kanalına çıktı. Diyor ki: 'Türkiye'de şu anda Hitler dönemi yaşanıyor, can ve mal güvenliği yoktur.' diyor. Bu, açık açık bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür, ihanettir. Niye, biliyor musunuz? Türkiye, bir taraftan yatırımcı çekmeye, büyümeye çalışıyor ama bir ana muhalefet partisi lideri ortaya çıkarak, 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur.' gibi akla izana sığmayacak bir ifade ile milletin karşısına çıkabiliyor. Bizim en büyük handikabımız ana muhalefettir." - "Biz, bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edeceğiz" Ana muhalefetin demokrasilerin gereği olarak diğer demokratik ülkelerdeki gibi bir davranış sergilediğinde Türkiye'nin bundan kazançlı çıkacağını anlatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin kazançlı çıkacağı konu ile AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın kazançlı çıkacağını birbirine karıştırarak, 'Recep Tayyip Erdoğa'a düşmanlık yapacağım' diye Türkiye'ye düşmanlık yapacak seviyeye gelmiş bir ana muhalefet tarzından bahsediyoruz. Bunu artık açıkçası milletimiz gördü ama CHP'ye oy veren, CHP ile bir şekilde bağ kuran insanımızın da görmesi gerekiyor. Bu, en büyük saygısızlık, başlı başına CHP'lilerin kendisine yapılmış bir saygısızlıktır. Biz, bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Biz bunları başarabilirsek başka bir noktaya geliriz. Onun içindir ki bugün Türkiye'nin ayağına çelme atarak, pranga vurarak bu seviyeye ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar.