Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Genç kuşakların içinde doğduğu Türkiye'nin şartlarının geliştirmek gibi bir görevlerinin olduğunu belirten Çavuşoğlu, ''Biz bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz değerli kardeşlerim. Bizim yaptıklarımız ortada, yapabileceklerimizin adresi de yaptıklarımız meydandadır. Onun için çalışacağız, didineceğiz. Kongreler vasıtasıyla yenilenen, tazelenen hücrelerimizle beraber 2019'a doğru emin adımlarla ilerlemek için Allah'ın izniyle hiçbir kapıyı çalmadan geçmeyeceğiz. Hiçbir hastaya şifa dilemeksizin, hiçbir yetimin başını okşamadan yanından geçmeyeceğiz. Kim bizden yardım bekliyorsa onun yanında olmak için canla başla çalışacağız.'' diye konuştu.

Kendilerine verilen görevin sıradan bir görev olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, ''İşte Türkiye'nin dört bir tarafının kuşatılmak istendiği, adeta abluka altına alınarak kendi içerisine yöneltilmek istendiği eskiden olduğu gibi dizlerinin üzerine çökertilmek istendiği bir dönemden geçiyoruz, yükümüz ağır. Bize bu manada ve bu cesareti telkin eden aşılayan her badire karşısında meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan liderimizin yükünü hafifletmek ve onunla beraber büyük Türkiye'yi oluşturmak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.

- ''Türkiye'de son 16 yılda sessiz bir devrim yaşandı''

Çavuşoğlu, Türkiye'de son 16 yılda büyük gelişim yaşandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

''Türkiye'de son 16 yıl içerisinde sessiz bir devrim yaşandı. Demokratik standartlardan tutun ekonomik göstergelere kadar eğitimden tutun sağlığa kadar teknolojiden tutun savunma sanayiye kadar Türkiye gerçekten önemli dönüşümler yaşadı. Birileri karanlık tablolar çizmeye çalışıyor. Birileri Türkiye'yle ilgili olarak vaveyla noktasında haykırışlar yapıyor ama gerçek realiteye baktığımız zaman bu böyle değil. Birileri ülkemizde felaket tellallığı yapadursun. Birileri dışarıda yazılan senaryoların figüranı gibi hareket etmeye devam etsin ama milletimiz bunları görüyor.''