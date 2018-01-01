Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet, Türkiye gittikçe güçlenen bir devlet. Her ne yaşanıyor veya yaşatılmaya çalışılıyorsa bunların üzerinden rahatlıkla gelebilecek bir güce sahibiz. 2018 yılı bizim için 2017 yılından daha da iyi ve güçlü olacağımız bir yıl olacak. Bundan hiç şüphemiz yok.'' dedi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Çekirge Polis Merkezini ziyaret eden Çavuşoğlu, burada Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'tan yılbaşı dolayısıyla kentteki güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı işlere imza attığını söyledi.

Hükümetin uyuşturucuyla mücadele üst kurulu oluşturduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, ''Uzun süredir bunun çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sonuç aşamasına yaklaşılmış durumda. Bir eylem planı çerçevesinde gerek güvenlik bakımından gerek yasal mevzuat bakımından gerekse rehabilitasyon sağlık noktasında yapılacak işlerle, atılacak adımlarla ilgili bir eylem planı hazırlanacak.'' diye konuştu.