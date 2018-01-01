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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 02:00 | Son Güncelleme 59 dakika önce

- "Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet, Türkiye gittikçe güçlenen bir devlet. Her ne yaşanıyor veya yaşatılmaya çalışılıyorsa bunların üzerinden rahatlıkla gelebilecek bir güce sahibiz. 2018 yılı bizim için 2017 yılından daha da iyi ve güçlü olacağımız bir yıl olacak. Bundan hiç şüphemiz yok"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet, Türkiye gittikçe güçlenen bir devlet. Her ne yaşanıyor veya yaşatılmaya çalışılıyorsa bunların üzerinden rahatlıkla gelebilecek bir güce sahibiz. 2018 yılı bizim için 2017 yılından daha da iyi ve güçlü olacağımız bir yıl olacak. Bundan hiç şüphemiz yok.'' dedi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Çekirge Polis Merkezini ziyaret eden Çavuşoğlu, burada Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'tan yılbaşı dolayısıyla kentteki güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı işlere imza attığını söyledi.

Hükümetin uyuşturucuyla mücadele üst kurulu oluşturduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, ''Uzun süredir bunun çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sonuç aşamasına yaklaşılmış durumda. Bir eylem planı çerçevesinde gerek güvenlik bakımından gerek yasal mevzuat bakımından gerekse rehabilitasyon sağlık noktasında yapılacak işlerle, atılacak adımlarla ilgili bir eylem planı hazırlanacak.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, polis ekiplerine destek ve güç vermek için ziyarette bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

''Türkiye'mizin yeni yılını tebrik ediyorum. Türkiye 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1'lik büyümeyle beraber çok önemli bir ivme yakaladı. Yıl sonu dördüncü çeyrekle beraber inşallah ortalama yüzde 7'yi tutturacağımız bir büyümeyle 2017 yılını kapatacağız. 2017 yılında acı tatlı günlerimiz ve kayıplarımız oldu. Özellikle bu manada şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet, Türkiye gittikçe güçlenen bir devlet. Her ne yaşanıyor veya yaşatılmaya çalışılıyorsa bunların üzerinden rahatlıkla gelebilecek bir güce sahibiz. 2018 yılı bizim için 2017 yılından daha da iyi ve güçlü olacağımız bir yıl olacak. Bundan hiç şüphemiz yok.''

Çavuşoğlu, daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi acil servise giderek burada sağlık çalışanları ve hasta yakınlarının yeni yılını tebrik etti.

Çavuşoğlu'na, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı, Mustafa Dündar, AK Parti milletvekilleri Zekeriya Birkan ile Bennur Karaburun eşlik etti.

Aktaş, hastane ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da genel anlamda huzurlu ve sakin bir yıl geçirildiğini belirterek, ''Nihayetinde bir takvim yılı sona erip yeni bir yıl başlıyor ama ülkemizin hedefleri, hayalleri var. İnşallah onlara ulaşılan bir yıl olur diye temenni ediyorum.'' diye konuştu.

(AA)

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