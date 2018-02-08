Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Mehmetçik'imiz bu ülkenin beka sorununu ortadan kaldırırken, Kılıçdaroğlu ve ekibine terör tünellerinde saklanan hainlerin temennilerini seslendirmek yakışmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Afrin'in içine girilmesini doğru bulmuyorum." ifadesinin ardından partinin bir genel başkan yardımcısının da Afrin'e girilmesine karşı çıktığını ifade etti.

CHP'nin, Afrin savunma hattına konuşlandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Yazıktır, size oy veren insanları daha fazla rezil etmeye, üzmeye hakkınız yok. Mehmetçik'imiz bu ülkenin beka sorununu ortadan kaldırırken, Kılıçdaroğlu ve ekibine terör tünellerinde saklanan hainlerin temennilerini seslendirmek yakışmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmetçik, çok büyük bir hassasiyetle sivillerin hakkını, hukukunu korumak için ilerlerken, CHP'den gelen sivil kaybı olacağı yönündeki beyanatların utanç verici olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hep söylüyoruz, uluslararası kamuoyunda Türkiye aleyhine algı operasyonlarına dayanak sağlama görevi, 2010 yılında kaset operasyonu ile göreve getirilmiş olan Kılıçdaroğlu ve ekibine verilmiştir. Ana muhalefet maalesef milletimizin yanında durmuyor. Ancak 81 milyon insanımız Zeytin Dalı Harekatı ile Mehmetçik'in tam yanı başında durmaktadır. Bizler, PKK-PYD-YPG gibi terör örgütlerini mutlu etmek adına bu aziz milletin iradesine ipotek koyulmasına izin veremeyiz."