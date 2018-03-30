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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Afrin'e adalet götürüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:12 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türk milletinin dün gittiği her yere olduğu gibi bugün de Afrin’e adalet götürdüğünü söyledi.

Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY-Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türk milletinin dün gittiği her yere olduğu gibi bugün de Afrin’e adalet götürdüğünü söyledi.

Gemlik Adalet Sarayı temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Bursa Milletvekilleri İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, yargı mensupları ve Gemlik protokolü katıldı. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türk milleti, gittiği her yerde hiç bir şekilde zorbalığa sapmadan sadece ve sadece herkesin dinine, kültürüne saygı göstererek varlığını sürdürmüştür" dedi. Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Adalet yalın bir ifade ile bir hakkın teslimidir. Peygamber efendimiz hadisinde 'İçindeki zayıfların incinmeden hakkına kavuşamadığı bir cemiyet iflah olmaz' demiştir. Bizim medeniyetimiz adaletin ve adalet kavramının taşıyıcısı olmuştur. Bizim ecdadımızın gittiği yere adalet götürmekle vasıflandığını görürüz. Bunu hakkı teslim etmek sureti ile yapmıştır. Gittiği yerde zorbalığa sapmadan, herkesin dinine kültürüne saygı göstererek yapmıştır. Bugün sınırlarımızın güvenliğini almak, yerinden yurdundan sürülen, zulüm gören Afrinlilerin de hakkını teslim etmek için oraya gittik. Afrin'e de adalet götürüyoruz. Gittiğimizde sevinç içinde Mehmetçiklerimize sarılışlarını görmedik mi? Bu süreçte kara propaganda yaptılar. Bunu özellikle batı medyası dile getirdi. Bugün o insanların mutluluk gözyaşlarını neden göstermiyorlar? Çünkü kendileri sadece zulüm ve sömürge için gidiyorlar. Bir yerde terör varsa, orada adalet olmaz."

2002 yılından bu yana 238 adet adalet sarayı inşa ederek hizmete sunduklarını belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Gemlik adliye binasını da en kısa sürede tamamlayacağız. Gemlik'e hizmetler sağanak gibi yağıyor. Mudanya Devlet Hastanesi açıldığında ‘Taksi ile önünden Kılıçdaroğlu geçse burayı beş yıldızlı otel zanneder’ demiştim; bunu da 7 yıldızlı otel zanneder. Biz sözden değil, hizmetten yanayız'' dedi.

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