Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bozüyük'te Kapalı Pazar Yeri'nin açılışını yaptı

Fatma SAVAŞ İNAL/BOZÜYÜK, (Bilecik), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bozüyük'te, belediye tarafından yaptırılan kapalı Pazar Yeri'nin açılışını yaptı.

Kapalı Pazar Yeri'nin açılış törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kaymakam Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimleriyle birlikte tek başına kararlı ve istikrarlı, acele kararların etkili ve hızlı alınabildiği hızlı bir sisteme geçileceğini söyledi. Konuşmasında muhalefete yüklenen Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Aynı masa etrafında bir araya gelip çay içemeyecek insanlar sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başından uzaklaştırmak için ittifak kuruyorlar. Değerli kardeşlerimiz bu milletimizin gözünden kaçar mı? Bu milletimiz bu ferasete sahip değil mi? Değerli kardeşlerim oynanan oyunun farkındayız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar hangi tuzakları hangi siyaset oyunlarını yaparlarsa yapsınlar önce Allah'ın izniyle sonrada milletimizin desteğiyle bütün siyaset mühendislerini biz bir yere fırlatıp çöp kutusuna atacağız. Değerli kardeşlerim Cumhuriyet Halk Partililerinin delegelerin oyunu alamayan bu insanın bu milletten oy alabileceğini sananlar milleti tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler. Adam Cumhuriyet Halk Partili kendi delegesinin oyunu alamamış onu genel başkan yapmamış bu millet onu cumhurbaşkanı yapar mı? Ülkeyi yönetmek ciddi bir iştir. Bakın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir şey var. Dokuzuncu defa Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarak dokuzuncu mağlubiyeti almamak için kendi yerine sonunda mağrip olacak bir adam buldu. Şimdi onu çıkardı. Onun da tadını çıkaracak. Bunların derdi ülke değil."

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da, "10 ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni kapalı pazarımızı tamamladık. Yaklaşık 13 milyon TL maliyeti ile standart bir pazardan ziyade adeta bir alış-veriş merkezini andıran, ilçe tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan yeni kapalı pazar yerimiz; 14 bin 555 metre kare kapalı alana, 550 araçlık otoparka sahip. İçerisinde 319 esnafımıza tahsisli pazar alanı ve 23 adet dükkân bulunuyor" dedi.

Konuşmaların ardından Fatih Bakıcı, Başbakan Hakan Çavuşoğlu'na el yapımı Osmanlı Tuğrası tablosu hediye etti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler pazarı gezerek esnafla sohbet etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından törene katılan vatandaşlara 100 ton patates dağıtıldı, pilav ikramında bulunuldu, pazarcı esnafına önlük verildi.