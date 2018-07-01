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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Eski Yenişehir Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil'in babası Burhan Cingil'in cenazesi, Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle defnedildi

Bursa'da, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Yenişehir Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil'in babası Burhan Cingil'in cenazesi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Yenişehir ilçesindeki Çınarlı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Cingil'in ailesi ve yakınları ile Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl ve vatandaşlar katıldı.

Hakan Çavuşoğlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul eden Cingil'e başsağlığı dileklerini iletti.

Cingil'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

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