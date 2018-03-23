Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu eşi ve minik oğluyla Masalcı Vakıf Dede oyununu izledi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eşi ve minik oğluyla Masalcı Vakıf Dede oyununu izledi. Çavuşoğlu, "Evlerinin başına yıkıldığı bir süreçte, Suriyeli milyonlarca kardeşimize yapılan yardımların birtakım kişilerde göze battığını görmek, esasen geçmişe olan aidiyet duygumuzu ve ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu devasa mirası anlamamaktan geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce çocuklara vakıf kavramını benimsetmek amacıyla sahneye konulan “Masalcı Vakıf Dede Müzikli Çocuk Oyunu”nun galasına katıldı. Yüzlerce çocuğun izlediği oyunda Bakan Çavuşoğlu’nun minik oğlu Hasan Berk de oyun sırasında sahnede yer aldı. Oyun sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, "Kaldırımları tamir eden vakıf, meyve yedirmeyi sevdiren vakıf gibi vakıfları çocuklarımıza aktarmak suretiyle onların iyilik düşüncesinin hafızalarında yer etmesini ve vakıf kelimesinin vakfetme duygusunun onlarda karşılık bulması açısından önemli" ifadelerini kaydetti.

Suriyelilere yönelik yapılan yardımlara ilişkin olumsuz eleştirilere değinen Çavuşoğlu, "Evlerinin başına yıkıldığı bir süreçte, Suriyeli milyonlarca kardeşimize yapılan yardımların birtakım kişilerde göze battığını görmek, esasen geçmişe olan aidiyet duygumuzu ve ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu devasa mirası anlamamaktan geçtiğini düşünüyorum. Biz, çocuklarımıza bunu aktararak, çocuklarımızın iyilik yapma düşüncesini onlarda kalıcı hale getirmek istiyoruz. Nerede bir mağdur, mazlum varsa çocuklarımız onların yanında olması gerektiği ihtiyacını kendilerinde hissetsinler. Bizler bundan sonraki süreçte bütün ortaokullarda çocuklarımızda vakıf düşüncesinin yer etmesini sağlamak için bu projeyi sürdürmeye devam edeceğiz. Emeği geçen Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve bütün ekibe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.