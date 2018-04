Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "FETÖ’cü teröristlerin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, birlik ve beraberlik gösterebilmişsek; içimizdeki Ahmed Yeseviler, Mevlanalar, Yunuslar sayesindedir. Mezhep fitnesi üzerinden, etnik tahrikler üzerinden, kadim müştereklerimizi yok etme niyeti üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları, şayet biz bu mübarek zatların yolundan gittiğimiz müddetçe asla etkili olamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen Türkmen Alevi Bektaşi Vakfının dördüncüsünü düzenlediği "Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri" programı gerçekleştirildi. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Çavuşoğlu, Rumeli kökenli biri olarak Rumeli’den ve tüm Balkanlardan gelen davetlilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Böyle bir projeyi başarıyla gerçekleştiren Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir’i tebrik eden Çavuşoğlu, "Hazreti Ali Efendimizin şehadet yıl dönümüne de denk gelen bu etkinliğimizin, Hazreti Peygamber Efendimizin (SAV) can yoldaşı, ehl-i beyti, kutlu yeğeni Hazreti Ali Efendimizi ve onu rehber edinerek bu coğrafyanın İslamlaşmasına vesile olan gönül erlerinin cümlesine Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Anadolu’yu bir Müslüman yurdu yapan Hoca Ahmed Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, Ahi Evran, Saru Saltuk ve Şeyh Edebali gibi nice gönül erenleri, bu topraklara, akılla imanı, ilimle ahlakı buluşturan öyle bir tohum ekmişler ki, bu coğrafyada yeşeren bu tohum, dünyanın bugün yaşadığı tüm acıların çaresi ve insanlığın yegane umududur. Bugün Batı, çoğulculuk, barış, hümanist değerler gibi değerlerin arayışında iken, Anadolu’da sevginin, merhametin tohumları yüzyıllar öncesinde çoktan filiz vermeye başlamıştı. Ülkemizin manevi ve tarihi kimliğinin bir ilmek gibi dokunmasında bu gönül insanlarının çok emeği vardır. Onların hayatı, kişiliği, düşüncesi, bu topraklarda asırlardır kök salmıştır. Bugün 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, 5 kıtada 170’e yakın ülkeye dostluk elini uzatabiliyorsak, işte bu Hoca Ahmet Yesevi’den günümüze gönül erlerinin 11. yüzyıldan itibaren bu topraklarda yeşerttiği değerlerin köklülüğü ve gücü sayesindedir. Bugün bu topraklarda, bu büyük gönül erlerinin izinden giden 80 milyon vatan evladı, barış ve hoşgörü içinde birlik ve beraberliğini her geçen gün daha bir pekiştiriyor. Yediden yetmişe insanımıza, özellikle ilkokuldan üniversiteye kadar yetişme çağındaki çocuklarımıza ve gençlerimize, peygamberler başta olmak üzere sahabe efendilerimizi, Allah dostlarını, hayatımızı şekillendiren örnek ve önder insanları, hayatlarını, mücadelelerini, kimlik ve kişiliklerini, eserlerini doğru biçimde öğretmek, gönül erlerinin örnekliğini gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Eğitim sistemimizin milli olma karakteri de buradan gelmektedir. FETÖ’cü teröristlerin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, birlik ve beraberlik gösterebilmişsek; içimizdeki Ahmed Yeseviler, Mevlanalar, Yunuslar sayesindedir. En başta 250 şehidimizi biz böyle değerlendiriyoruz. FETÖ’cülerin gasp ettiği tanka tüfeğe karşı duran milletimizin her bir ferdi bu kadim ve güçlü ruhun sahibidir. Mezhep fitnesi üzerinden, etnik tahrikler üzerinden, kadim müştereklerimizi yok etme niyeti üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları, şayet biz bu mübarek zatların yolundan gittiğimiz müddetçe asla etkili olamayacaktır" şeklinde konuştu.