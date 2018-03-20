Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Moğolistan'da

ULANBATOR (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen hayvan yemi dağıtım törenine katıldı.

Çavuşoğlu, iki günlük resmi ziyaret programı kapsamında ülkenin başkenti Ulanbator'a geldi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun Moğolistan ziyaretine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora eşlik ediyor.

Moğolistan Yol ve Ulaşım Geliştirme Bakanı Jadamba Bat-Erdene ile bir araya gelen Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, ikili ekonomik iş birliği imkanları ile tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlara ilişkin konuları ele aldı.

Çavuşoğlu, "Türkiye ile Moğolistan arasında hava köprüsü kurulması" gerektiğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türk Hava Yollarının (THY) doğrudan seferlerini başlatmasının hem turizm ve hem de yatırım bakımından karşılıklı büyük yararlar sağlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bat-Erdene ise özellikle TİKA'nın Moğolistan'daki faaliyetlerinden duyduğu minnettarlığı dile getirerek, dost ve kardeş Türkiye ile ilgili alanlarda iş birliğini güçlendirme isteklerini vurguladı.