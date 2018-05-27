Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu öğrencilerle sahur yaptı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da üniversite öğrencileriyle sahur yaptı.
Çavuşoğlu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Emir Sultan Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldi.
Burada sahur yapan Çavuşoğlu, öğrencilerin kendisine yönelttiği gündem, siyaset ve ekonomiyle ilgili soruları da cevapladı.
Daha sonra Çavuşoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve partililer de katıldı.
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