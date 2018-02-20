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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Sudan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 22:41 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Sudan'da TİKA'nın restore ettiği Ali Dinar Sarayı'nı ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sudan'da TİKA'nın restore ettiği Ali Dinar Sarayı'nda incelemelerde bulundu, gıda yardım programına katıldı.

Sabah saatlerinde başkent Hartum'a gelen Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile yapılan görüşmenin ardından Kuzey Darfur Eyaleti'ne gitti.

Eyalet Valisi Abdülvahid Yusuf İbrahim tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) restore ettiği Sultan Ali Dinar Sarayı'nda incelemelerde bulundu.

-TİKA'dan 2 bin 500 aileye Gıda Paketi

Çavuşoğlu, Kuzey Darfur'un El-Faşhir kentinde gıda yardım paketi dağıtımına da katıldı.

Eyalet Valiliği Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Darfurlulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Cavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Kardeşlik ve dostluk kara günde belli olur. Sahip olduğumuz ortak değerler, köklü tarih zorlukları aşmamızdaki en büyük güç kaynağımızdır. Biz bütün dünyada barış ve huzur istiyoruz. Bu yüzden hakkı yaşamaya ve hakkı söylemeye devam edeceğiz."

Başta Darfur olmak üzere Sudan'a yapılan insani yardımların devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, TİKA'nın yapacağı gıda yardımıyla 2 bin 500 ailenin yüzünün güleceğini vurguladı.

Programın ardından pazar yerini gezen Çavuşoğlu'na Darfurlular büyük ilgi gösterdi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Sudan tika

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