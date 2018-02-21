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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Sudan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 22:18 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Sudan Uluslararası İşbirliği ve Turizm bakanları ile görüştü

HARTUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sudan Uluslararası İşbirliği Bakanı İdris Süleyman Yusuf ile görüştü.

Başkent Hartum'da bir otelde bir araya gelen Çavuşoğlu ve Yusuf'un görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Yusuf, Çavuşoğlu ile Türkiye ve Sudan arasında gelişen ikili ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Sudan'daki çalışmalarına değinen Yusuf, "Sevakin Adası ve Darfur Faşhir'deki çalışmaları çok önemsiyoruz. Türkiye ve Sudan ittifakı güzel bir şekilde devam edecek. Ekonomik, siyasi ilişkilerin gelişmesi açısından da Sudanlılar elinden geleni yapacak." dedi.

Çavuşoğlu, ardından Sudan Turizm Bakanıyla da bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşme sonrası açıklama yapıldı.

İki günlük resmi ziyaret için Sudan'a gelen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, başkent Hartum'da Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile görüşmüştü.

Sudan temasları kapsamında Darfur'a giden Çavuşoğlu, TİKA'nın restore ettiği Sultan Ali Dinar Sarayında incelemelerde bulunmuştu.

Çavuşoğlu, Sudan'daki ikinci gününde Kızıldeniz eyaletine geçmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde restoresi için Türkiye'ye verilen Sevakin Adası'nda devam eden çalışmaları incelemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Sudan

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