Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

'TÜRKİYE KABUĞUNU KIRDI, AYAĞA KALKTI'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa programları kapsamında AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin yaptığı operasyonlardan maddi ve manevi olarak olumsuz etkilenmediğini belirterek, "Türkiye bir taraftan bölgesinde bir operasyon gerçekleştirirken diğer taraftan da normal ve rutin hayatında hiçbir değişiklik yaşamıyor. Türkiye bir taraftan adeta orada tarih yazarken diğer taraftan ticaret hayatımızdan, ekonomik hayatımızdan, sosyal yaşantımızdan, parti teşkilatlarımızın çalışmasından diğer alanlardan, her yerde bir değişiklik yok. Geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından bu bile çok önemli bir tablo değil mi? Türkiye bir yerde operasyon yapıyor, Türkiye bir yerde kendisine Anadolu coğrafyasından sürgün etmek için uğraşanlara karşı ve onların arkasındaki akıl hocalarına karşı bir mücadele veriyor. Öbür taraftan insanımız bunu hissetmiyor, bilakis aynı heyecanla oraya gidebileceğine ilişkin her gün o bölgede, Kilis'te, Hatay'da oralarda bulunmak suretiyle desteğini veriyor. Bu müthiş bir manzara. Emin olun bugün, dünyanın birçok bölgesinden birçok farklı ülkeden bu bölgeyi seyredenlerin bunun aklının havsalasının alması mümkün değildir" dedi.

Konuşmasının devamında "Türkiye kabuğunu kırdı" diyen Çavuşoğlu, "Türkiye, eski Türkiye değil. Türkiye kabuğunu kırdı, ayağa kalktı. Türkiye bundan sonra ayağına bağ olmaya çalışanları ezip geçecek. Bundan sonra kim varsa, ayağına pranga olmaya, bağ olmaya çalışanları ezip geçecek. Bizim tarihte de insanlığa da mazlumlara da mağdurlara da sorumluluğumuz var çünkü bizden başkası yok" diye konuştu.

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