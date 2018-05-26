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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu vatandaşlarla sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 04:02 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen, yaklaşık 500 kişinin bulunduğu sahur programına katıldı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da vatandaşlarla sahur yaptı.

Çavuşoğlu, merkez Yıldırım ilçesinde Belediye tarafından Baruthane Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen sahur programına katıldı.

Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu alanda sahur yapan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve şikayetleri dinledi.

Programa vatandaşların yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve partililer de katıldı.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa sahur

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