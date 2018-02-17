Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’ndan şehit ailesine ziyaret

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin’de şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in ailesine ziyarette bulundu.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in şehit olduğu bilgisini alır almaz Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’ne gelerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, baba Mustafa Şahin’e başsağlığı diledi. Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu Çavuşoğlu, daha sonra mahalleden ayrıldı.
Şehidin babası Mustafa Şahin, oğluyla en son önceki akşam konuştuklarını ifade etti. Şehidin kardeşi Yunus Şahin ise, “Operasyon sırasında konuştuk. Sıradan şeylerden bahsettik. Ağabeyim o kadar kafasına takmıyordu. Biz daha çok takıyorduk” dedi.
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