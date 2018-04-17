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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Brownback’i kabul etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Samuel Brownback’i kabul etti.

Çavuşoğlu, Brownback ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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