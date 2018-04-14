Kocaeli’de ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye’ye yönelik başlatılan operasyonu değerlendiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Amerika, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal silah kullanımından dolayı Suriye’deki kimyasal silah üretim ve depolarını vurması çok gecikmiş bir operasyondur” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapılan Çayırova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun tanıtım programına katıldı. Törende Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş yer aldı.

“Bir darbe ilk defa hukuk önünde mahkum edilmiş oldu”

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, karar çıkan 28 Şubat davasına değinerek, “Gündem o kadar hızlı değişiyor ki, bazen gündemin takibi bile büyük bir problem oluyor. İşte dünün en önemli gündem maddesi 28 Şubat davasında verilen karar. Biri sivil, 20’si asker toplamda 21 kişi ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sonra iyi halleri göz önüne alınarak müebbette çevrildi. Alınan cezalardan daha önemlisi, bir darbe Türkiye’nin hukuk sistemi içerisinde ister klasik darbe olsun ister modern darbe olsun, ister post modern darbe olsun, ister ise farklı isimle olsun bir darbe ilk defa hukuk önünde mahkum edilmiş oldu. Bu Türk demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir gündür ve karardır. Maalesef Türkiye, uzun yıllar bu darbelere sessiz kaldı. Ancak halkımız sandıkta darbeyi mahkum etti. Şimdi ilk defa bir darbe hukuken mahkum edilmiş oldu. Bu noktada inşallah Türkiye böylesine bir darbe girişimine mahkum kalmaz” dedi.