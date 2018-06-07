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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: "Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'nın lider kadrosundan doğrudan talimat alan bir örgütü kendine partner olarak belirlemesi son derece yanlıştı. Bu Obama döneminde geliştirilmiş bir stratejiydi. Bunun yanlışlığını Amerik

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: "Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'nın lider kadrosundan doğrudan talimat alan bir örgütü kendine partner olarak belirlemesi son derece yanlıştı. Bu Obama döneminde geliştirilmiş bir stratejiydi. Bunun yanlışlığını Amerika Birleşik Devletleri fark etti aslında."


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