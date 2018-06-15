Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Biz hep birlikte Kocaeli'yiz. Nerede doğduğumuzun hiç önemi yok. Etnik kökenimizin hiç önemi yok. Aidiyetimizin bu noktada hiç önemi yok. Biz Kocaeliliyiz. Her kim bu bilincin dışına çıkarsa, bu harmoniye zarar vermeye kalkarsa bu şehre ihanet eder." dedi. Bakan Işık, İzmit'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29. Geleneksel Kent Bayramlaşması programında yaptığı konuşmada, bayramların buluşma, dargınlıkların kalkması ve birliktelik için güzel vesileler olduğunu söyledi. Ramazanın, sabır, meşakkat, fedakarlık, nefsine hakim olma, yardımlaşma ve dayanışmanın zirve yaptığı bir ay olduğunu ifade eden Işık, böylesine zorlu ve meşakkatli bir aya katlanmanın mükafatının da bayram olduğunu belirterek, "Onun için Ramazan Bayramı bizim için ayrı bir coşku, heyecan, sevinç ve umut ifade eder. Böylesine kutlu bir ay geride bıraktık ve Rabbim bizi bayrama eriştirdi. İnşallah, nice bayramlara Allah erişmeyi nasip etsin." diye konuştu. "Kocaeli bütün gönül coğrafyamızdan insanların buluştuğu bir şehirdir"

Kocaeli'nin Türkiyenin en güzel ve en dinamik şehirlerinden biri olduğunu belirten Işık, şöyle devam etti: "Kocaeli sadece 81 vilayetten gelen insanların buluşup, güzel bir harmoni oluşturduğu şehir değil. Kocaeli bütün gönül coğrafyamızdan insanların buluştuğu ve adeta bir tablonun bütün renklerini barıştırdığı, barındırdığı muhteşem bir şehir. Bu şehir hakikaten her birimizin içinde yaşamaktan gurur duyduğu, kıvanç duyduğu bir şehir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi makamda olursak olalım, hangi mevkide olursak olalım, bu şehre hizmet etmek de her birimiz için bir ayrıcalık ve ayrıca bir onurdur. Biz hep birlikte Kocaeliyiz. Nerede doğduğumuzun hiç önemi yok. Etnik kökenimizin hiç önemi yok. Aidiyetimizin bu noktada hiç önemi yok. Biz Kocaeliliyiz. Her kim bu bilincin dışına çıkarsa, bu harmoniye zarar vermeye kalkarsa bu şehre ihanet eder. Onun için bizler hep birlikte birlik ve beraberlik ruhu içerisinde şehrimizin daha da gelişmesi, daha da güzelleşmesi, daha da kalkınması için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Farklı görüşlerin olabileceğini, ancak belli ortak paydaların herkes için bağlayıcı olacağını ifade eden Işık, "İşte bu anlayışla, bu şehirde hep birlikte yol yürümeye, bu şehri kalkındırmaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Bütün insanlarımızın ve şehrimizin yolu da bahtı da açık olsun. Rabbim nice bayramlara erişmeyi nasip etsin." dedi. -"Bu huzuru şehit ve gazilerimize borçluyuz" Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da önemli ve anlamlı günler olan bayramları en iyi şekilde değerlendirmek, birlik ve beraberliği en üst noktalara taşımak için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirterek, "Şu an ülkemizde de birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz noktada bunu bayramın maneviyatıyla ilimizde gösteriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bayramı bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu özel günde şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu. Konuşmanın ardından Işık, beraberindeki Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Osman Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ile birlikte siyasi partilerin başkan ve üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.