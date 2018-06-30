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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 23:34 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, nikah şahidi oldu

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Avukat Ayyüce Fil ile AK Parti Sapanca İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Hüsamettin Çömlekçioğlu'nun nikahında şahitlik yaptı.

Işık, iş adamı Fatih Fil'in kızı Ayyüce ile AK Parti Sapanca İlçe Başkan Yardımcısı Çömlekçioğlu'nun Arifiye'deki bir tesiste düzenlenen düğün törenine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Başbakan Yardımcısı Işık ile AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer yaptı.

Çift tebrik ederek evlilik cüzdanını geline veren Başbakan Yardımcısı Işık, evliliğin uzun soluklu bir müessese olduğuna vurgu yaparak, zaman içerisinde mutluluklar kadar olumsuzlukların da yaşanabileceğini, tüm bunların sevgiyle aşılabileceğini söyledi.

Çifte en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunan Işık, "Zamane gençleri kariyer uğruna çocuk yapma konusunu ihmal ediyorlar. Zaman geçtikten sonra ise 'keşke bu işi ihmal etmeseydik' diyorlar. Allah sizlere, sağlıklı, akıllı, vatanına, milletine, değerlerine sahip en az 3 evlat nasip eylesin." diye konuştu.

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