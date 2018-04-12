Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, tekstil çalışanlarını ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet edip, yetkililerden tesisle ilgili bilgiler aldı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Fabrikadaki birimleri tek tek gezerek çalışanlarla sohbet eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer ilgililer eşlik etti. Ziyaret sırasında tekstil firmasının çalışanları ile sohbet eden Işık, çalışanların gerek hükümet ve gerekse yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı.

Ziyaret, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın Darıca ilçesinde yaklaşık 1000 dönümlük askeri alanda devam eden çalışmalar, Eskihisar-Bayramoğlu Sahil Kollektör Hattı ve Tünel İnşaatı projesi ve Gebze Darıca Metrosu gibi önemli projeler hakkında değerlendirmelerde bulunması ile son buldu.