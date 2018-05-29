Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, vatandaşla iftar yaptı

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.
Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'nde düzenlenen mahalle iftarına katılan Işık, burada yaptığı konuşmada, mahalle kültürünün önemine değindi.
Mahalle iftarında vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Işık, "Bizim ülkemiz birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece ülkemize kimsenin zarar vermesini bir kenara bırakın yan bile bakamazlar. Yeter ki biz birlik içinde olalım, beraberlik içerisinde olalım, kardeşlik içerisinde olalım." diye konuştu.
Işık, Sırasöğütler'in Türkiye'nin her yerinden insanın bir arada yaşadığı güzel bir mahalle olduğunu vurgulayarak, "Çok sorun vardı, altyapıdan üst yapıya birçok sorunu Allah'a hamdolsun el birliğiyle çözdük. Bundan sonra da sizlere en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de istikrar sürdükçe, Türkiye'nin huzuru, sükuneti devam ettikçe Allah'ın izniyle çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Düzenlediği organizasyondan dolayı Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a teşekkür eden Işık, daha sonra vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.
İftar programına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da katıldı.
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