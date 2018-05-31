Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, vatandaşla iftar yaptı

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Eskiden 20 milyon lirayı sadece pazar yeri yapmak için harcamayı bırakın, kimse planına dahi almazdı. Ama Türkiye istikrarı yakaladı, Türkiye Allah'a şükürler olsun IMF'ye muhtaç olmaktan kurtuldu. Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca, bu kadar devasa bir yatırım bile aslında küçük yatırım olarak sayılmaya başlandı." dedi.

İzmit ilçesinde yapımı tamamlanan Doğu Kışla Pazar Alanı ve Otopark Projesi Tanıtım ve İftar Programı'na katılan Işık, burada vatandaşlara yemek dağıtarak, iftar yaptı.

Bakan Işık, tamamlanan pazar alanı ve otoparkın İzmit halkına ve gece gündüz demeden, yaz kış, yağmur çamur demeden hizmet veren pazarcı esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Projenin 6 ay önce temelini atarken, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun, tesisi Mayıs ayında açacaklarını söylediğini hatırlatan Işık, "Mayıs ayının bitmesine bir kaç saat olsa da eseri tamamladık. Allah hayırlı, mübarek etsin. İnşallah bu mekan içerisinde hayırlı bereketli, kazançlara ulaşırsınız. İzmit halkı da kaliteli taze meyveyi, sebzeyi, gıdayı ve aynı zamanda giyimi en uygun şartlarda buradan almaya devam eder." diye konuştu.