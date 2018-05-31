Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, vatandaşla iftar yaptı

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Eskiden 20 milyon lirayı sadece pazar yeri yapmak için harcamayı bırakın, kimse planına dahi almazdı. Ama Türkiye istikrarı yakaladı, Türkiye Allah'a şükürler olsun IMF'ye muhtaç olmaktan kurtuldu. Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca, bu kadar devasa bir yatırım bile aslında küçük yatırım olarak sayılmaya başlandı." dedi.
İzmit ilçesinde yapımı tamamlanan Doğu Kışla Pazar Alanı ve Otopark Projesi Tanıtım ve İftar Programı'na katılan Işık, burada vatandaşlara yemek dağıtarak, iftar yaptı.
Bakan Işık, tamamlanan pazar alanı ve otoparkın İzmit halkına ve gece gündüz demeden, yaz kış, yağmur çamur demeden hizmet veren pazarcı esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.
Projenin 6 ay önce temelini atarken, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun, tesisi Mayıs ayında açacaklarını söylediğini hatırlatan Işık, "Mayıs ayının bitmesine bir kaç saat olsa da eseri tamamladık. Allah hayırlı, mübarek etsin. İnşallah bu mekan içerisinde hayırlı bereketli, kazançlara ulaşırsınız. İzmit halkı da kaliteli taze meyveyi, sebzeyi, gıdayı ve aynı zamanda giyimi en uygun şartlarda buradan almaya devam eder." diye konuştu.
-"Kocaeli'ne 22 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"
Pazarcılara, İzmit'in en güzel yerini tahsis ettiklerini, şehrin adeta kalbinde son derece modern bir pazar yeri kurduklarını vurgulayan Işık, şöyle konuştu:
"Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu kadar kısa zamanda fonksiyonel bir pazar alanını hayata geçirdi. Allah razı olsun. Bu eserde emeği olan Büyükşehir ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sadece şu yatırım 20 milyon lira. Eskiden 20 milyon lirayı sadece pazar yeri yapmak için harcamayı bırakın, kimse planına dahi almazdı. Ama Türkiye istikrarı yakaladı, Türkiye Allah'a şükürler olsun IMF'ye muhtaç olmaktan kurtuldu.
Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca bu kadar devasa bir yatırım bile aslında küçük yatırım olarak sayılmaya başlandı.15 sene iktidar döneminde Büyükşehir belediyemizi ve ilçe belediyelerimiz hariç, hükümet olarak sadece Kocaeli'ye 22 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Yani eski parayla 22 katrilyon para harcadık ve Kocaeli'ye yatırım yaptık. Kocaeli artık her yönüyle bambaşka bir şehir."
-"Türkiye şahlanışına devam etsin"
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin, AK Parti'yi bugüne kadar hiç yalnız bırakmadığını ve en büyük desteği verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"İnşallah 24 Haziran seçimlerinde de cesur lider, dirayetli lider Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz. Ona öyle güçlü bir destek verin ki Türkiye üzerinde, bölge üzerinde oyun oynamak isteyenler adeta kabustan uyansınlar. Ona öyle bir destek verin ki Allah'ın izniyle Türkiye şahlanışına devam etsin. Yine aynı şekilde AK Parti kadrolarına vereceğiniz destek, Türkiye'nin inşallah önümüzdeki süreçte çok daha güçlü şekilde, çok daha iyi şekilde yoluna devam etmesini sağlayacak."
Karaosmanoğlu ise Kocaeli halkının en iyisine en güzeline layık olduğunu ve onun için gece gündüz çalıştıklarını ve çabaladıklarını belirterek, Perşembe Pazarı ve Cumartesi Pazarı’nı bir noktaya toplayacak olan Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı ve Otopark'ın tüm İzmit halkına ve pazarcı esnafına hayırlı olmasını diledi.
Programa, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan, Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, Kocaeli Seyyar Esnaf Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve vatandaşlar katıldı.
NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum