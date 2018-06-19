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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Dayatmalarla Türkiye'nin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sınırlamaya çalışanlara karşı Türkiye, kendi aktif sürecini, politikasını yürütecektir. Biz F-35'leri de mutlaka alacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Dayatmalarla Türkiye'nin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sınırlamaya çalışanlara karşı Türkiye, kendi aktif sürecini, politikasını yürütecektir. Biz F-35'leri de mutlaka alacağız."


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