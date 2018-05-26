Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu sel ve heyelan bölgesinde

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaşanan sel ve heyelanla ilgili, "Hükümetimiz olarak Sayın Başbakanımızın da talimatıyla bu noktada gereken neyse, vatandaşlarımızın zarar ve ziyanını karşılama konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile sel ile selin sürüklediği taş, toprak yığınları ve heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli karayolunda inceleme yaptı.

Bölgede yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da dün akşam saat 17.00 itibariyle 6 kilometrelik bir çap içinde toplam 6 noktada metrekareye düşen 50 kilogramlık yağış nedeniyle büyük bir tehlikenin atlatıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanda can kaybının olmadığını belirterek, "Araçlarda ve bazı noktalarda zararlar söz konusu. Hükümetimiz olarak Sayın Başbakanımızın da talimatıyla bu noktada gereken neyse vatandaşlarımızın zarar ve ziyanını karşılama konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.