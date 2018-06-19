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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Türkiye'nin birçok kurumu var. Birçok kurumda sarfiyat, gider ve bütçe kullanılıyor. Nedense TİKA bütçesi bu olmadığı halde milletimize yanlış, yalan aktarılarak TİKA itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:00 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Türkiye'nin birçok kurumu var. Birçok kurumda sarfiyat, gider ve bütçe kullanılıyor. Nedense TİKA bütçesi bu olmadığı halde milletimize yanlış, yalan aktarılarak TİKA itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor."


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