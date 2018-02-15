Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Birileri Türkiye’nin Afrin harekatını, operasyonunu Kürtlere karşı bir operasyon olarak sunmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar bu operasyon sadece ve sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır. O da PKK’nın Suriye’deki koludur. Bizim maalesef NATO’daki bazı müttefiklerimiz ısrarla PKK ile PYD’yi birbirinden ayrı tutmaya çalışıyorlar” dedi.

2 günlük program kapsamında Ağrı’ya gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valilik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, talep ve sorunları yerinde dinleyerek not aldı. Bir kahvehanede vatandaşlarla birlikte çay içen Işık, esnaf ziyaretlerini tamamladıktan sonra AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve beraberindeki heyetle birlikte AK Parti Ağrı İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Işık’a hoş geldin dileklerinde bulunan İl Başkanı Aydın, Işık’a çeşitli hediyeler takdim etti. Burada partililere bir konuşma yapan Işık, Ağrı’da terör yüzünden işsizliğin ortaya çıktığını savundu. Işık, sonuna kadar terörle mücadeleyi sürdüreceklerini ve burada en küçük bir taviz vermeyeceklerini belirterek terörle mücadele vurgusu yaptı.

“Kürtler’in başındaki en büyük bela PKK, YPG ve PYD belasıdır”

Terör örgütlerine sert eleştirilerde bulunan Başbakan Yardımcısı Işık, “Bir taraftan Türkiye’de bu PKK terör örgütüyle, DEAŞ ile diğer aşırı sol terör örgütleri ve FETÖ ile uğraşıyoruz. Bir taraftan da bölgede birilerinin taşeronluğuna soyunmuş PYD-YPG ile uğraşıyoruz. Birileri Türkiye’nin Afrin harekatını, operasyonunu Kürtlere karşı bir operasyon olarak sunmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar bu operasyon sadece ve sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır. Oda PKK’nın Suriye’deki koludur. Bizim maalesef NATO’daki bazı müttefiklerimiz ısrarla PKK ile PYD’yi birbirinden ayrı tutmaya çalışıyorlar. Bende geçmişte Savunma Bakanı olarak bütün NATO üyesi ülkelere PYD’nin YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olduğunu belgelerle sunmuştum. Ama birçoğu 3 maymunu oynadı. Göremedik, bilmedik, duymadık. Ne oldu dün Amerika istihbarat örgütü senatoya yaptığı sunumda YPG’yi PYD’yi PKK’nın Suriye de ki milis gücü olarak tanımlıyor. Biz size kaç senedir bunu söylemiyor muyuz? Kürtler’in başında ki en büyük bela PKK, YPG ve PYD belasıdır” dedi.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Ortadoğu ve bölgenin birlik olmasına engel olduklarını söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, batılı ülkelerin kendileri için birlik beraberlik istediğini ancak mesele Ortadoğu bölgesi olduğunda bölme ve parçalama istediğini belirtti.

‘Sayın Barzani İsrail’in gazına geldi’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde Eylül ayında yapılan bağımsızlık referandumuna da değinen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Sayın Barzani İsrail’in gazına geldi, ne oldu şimdi Kuzey Irak’ta, soruyorum sizlere, perişan oldular değil mi? Hangimizin bundan mutlu olması mümkün? Olan yine bölge insanına oldu. Onun sıkıntısını bölge insanı çekiyor. İyi de kardeşim bu bölge sizin oyuncağınız mı? İstediğiniz gibi bölüp, istediğiniz gibi parçalayıp istediğiniz gibi harita üzerinde şekillendireceğiniz bir bölge mi bu bölge. Şimdi PYD-YPG ve PKK’yı kullanarak Suriye’yi bölme orada bir takım güçlerin uydusu yapılar oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun içinde kendisi gibi düşünmeyen bütün Kürtleri ya ölüm ya sürgün ya zulüm yaparak bir şekilde bertaraf ediyorlar. İyi de herkes sizin gibi düşünmek zorunda mı? Herkes sizin dediğinize uymak zorunda mı? Onun için bugün Kürt kardeşlerimizin başında ki en büyük bela PKK-PYD-YPG belasıdır. Türkiye olarak inşallah bu belayı ortadan kaldıracağız. Kürt kardeşlerimizde özgür iradeleri ile kendi temsilcilerini seçebilecek” ifadelerini kullandı.

“Kandil’in talimatlarını yerine getiren birer uydu oldular”

Esnafı gezdiğini ve vatandaşların AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakışının oldukça güzel olduğunu dile getiren Işık, “HDP ve tabi ona müzahir yapılar halkı kandırdılar ‘biz sizin sorunlarınızı çözeceğiz, biz barış istiyoruz’ değil mi böyle söylediler doğru mu, ama ne yaptılar Kandil’in kontrolünden çıkamadılar. Kandil’in talimatlarını yerine getiren birer uydu oldular. Şimdi de vatandaş bunlarla arasına mesafe koydu. Bizimde görevimiz inşallah tekrardan vatandaşımızın güvenini kazanmak ve vatandaşlarımızın desteğiyle Türkiye’nin inşallah bu kutlu yürüyüşünü Allah’ın izni ile sürdürmek” şeklinde konuştu. “Nerede bir zulüm varsa mazlumlara elini uzatan Türkiye’dir”

Filistin sorunu ve Kudüs hakkında da açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Birleşmiş Milletler’deki Kudüs kararının çıktığını sözlerine ekledi. Işık, “Ülkelerin cumhurbaşkanları, devlet yöneticileri, adeta kimse bizi görmesin diye saklanırken cumhurbaşkanımız hemen İslam İşbirliği Teşkilatını olağanüstü toplantıya çağırdı. Ve oradan Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkent’i olduğunu bütün dünyaya duyurdu. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD dışında 8’e karşı 128 oy ile Amerika’nın aldığı kararın hükümsüz olduğunu kayda geçirdi. Bu Türkiye’nin bu gücü olmasa bunu yapabilir miydik? Türkiye’nin birlik ve beraberliği olmasa bunu yapabilir miydik? halkımızın desteği olmasa bunu yapabilir miydik? Şu anda Arakan’daki Müslümanların dünya da en güçlü sesi kim? Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Nerede bir zulüm varsa mazlumlara elini uzatan Türkiye’dir” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

1 / 8 Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

2 / 8 Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

3 / 8 Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

4 / 8 Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

5 / 8 Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

6 / 8 Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

7 / 8 Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”