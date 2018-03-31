Başbakan Yardımcısı Işık, Afrin şehitleri anısına fidan dikti

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin anısına fidan dikti.

Başbakan Yardımcısı Işık, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kocaeli'de, Gebze Teknik Üniversitesi'ni (GTÜ) ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından karşılanan Işık, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, diğer protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte, üniversite kampüsünde oluşturulan "Zeytin Dalı Fidanlığı"na geçti.

Işık ve beraberindekiler, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikler için üzerinde askerlerin isimlerinin yazılı olduğu zeytin fidanlarını dikti.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Sergen Pamukçu'nun anısına zeytin fidanı, Başbakan Yardımcısı Işık tarafından dikildi. Işık, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Fidan dikiminin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Işık, daha sonra GTÜ Mütevelli Heyeti toplantısına katıldı.