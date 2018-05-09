Başbakan Yardımcısı Işık, İzmir'de

İZMİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda önemli bir farkla seçilecek. Zaten partilerin koyduğu adaylar da aslında cumhurbaşkanlığı yarışında çok iddialı olmadıklarının bir göstergesi." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Işık, şehrin, tarihin her döneminde bölgenin önemli bir merkezi olduğunu belirtti.

İzmir'de yaşamanın ve hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Işık, "İzmir, iktidarımız döneminde son derece önemli adımlar atıyor, mesafeler alıyor. Şehircilik noktasında arzu ettiğimiz seviyede olmasa da tüm alanları birlikte değerlendirdiğimizde kent gelişiyor, büyüyor. İzmir'in bu gelişmesi, büyümesi inşallah ülkemizin gelişmesi ve büyümesi anlamına geliyor." diye konuştu.

- "Her oy bizim için değerli"

Türkiye'nin önünde iki kritik seçimin bulunduğuna değinen Fikri Işık, şunları söyledi:

"Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda önemli bir farkla seçilecek. Zaten partilerin koyduğu adaylar da aslında cumhurbaşkanlığı yarışında çok iddialı olmadıklarının bir göstergesi. Bu açıdan bir tereddüt taşımıyoruz. Elbette seçimdir, elbette her oy bizim için çok değerlidir, her bir insanımızın önce gönlünü almak, sonra da oyunu almak bizim için son derece önemlidir ama şu andaki tablo 9 Mayıs itibarıyla baktığımızda 24 Haziran'da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığı seçimini büyük bir farkla kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada sadece cumhurbaşkanlığında önemli bir farkla cumhurbaşkanımızın seçilmesi değil, parlamentoda da özellikle AK Parti'nin tek başına çoğunluğu sağlayacak bir Meclis aritmetiğinin oluşması önemli."