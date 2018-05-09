Başbakan Yardımcısı Işık, İzmir'de

İZMİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda önemli bir farkla seçilecek. Zaten partilerin koyduğu adaylar da aslında cumhurbaşkanlığı yarışında çok iddialı olmadıklarının bir göstergesi." dedi.
AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Işık, şehrin, tarihin her döneminde bölgenin önemli bir merkezi olduğunu belirtti.
İzmir'de yaşamanın ve hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Işık, "İzmir, iktidarımız döneminde son derece önemli adımlar atıyor, mesafeler alıyor. Şehircilik noktasında arzu ettiğimiz seviyede olmasa da tüm alanları birlikte değerlendirdiğimizde kent gelişiyor, büyüyor. İzmir'in bu gelişmesi, büyümesi inşallah ülkemizin gelişmesi ve büyümesi anlamına geliyor." diye konuştu.
- "Her oy bizim için değerli"
Türkiye'nin önünde iki kritik seçimin bulunduğuna değinen Fikri Işık, şunları söyledi:
"Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda önemli bir farkla seçilecek. Zaten partilerin koyduğu adaylar da aslında cumhurbaşkanlığı yarışında çok iddialı olmadıklarının bir göstergesi. Bu açıdan bir tereddüt taşımıyoruz. Elbette seçimdir, elbette her oy bizim için çok değerlidir, her bir insanımızın önce gönlünü almak, sonra da oyunu almak bizim için son derece önemlidir ama şu andaki tablo 9 Mayıs itibarıyla baktığımızda 24 Haziran'da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığı seçimini büyük bir farkla kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada sadece cumhurbaşkanlığında önemli bir farkla cumhurbaşkanımızın seçilmesi değil, parlamentoda da özellikle AK Parti'nin tek başına çoğunluğu sağlayacak bir Meclis aritmetiğinin oluşması önemli."
Önümüzdeki 5 yılın Türkiye'nin yeni hükümet sisteminin oturtulması dönemi olacağını anlatan Işık, "Eğer şu anda birilerinin kapalı kapılar arkasında yaptıkları hesaplar doğru çıkar da AK Parti Meclis çoğunluğunu kaybederse, işte o zaman ülkenin arzu ettiğimiz hızda mesafe alması zorlaşır." diye konuştu.
- "Hiçbir zaman halkımıza suç bulmadık"
Türk milletinin hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminde AK Parti'ye güçlü bir destek vereceğine inandığını aktaran Işık, 2019'daki yerel seçimde de İzmir'de arzu ettikleri sonuca ulaşacaklarını vurguladı.
Başta İzmir büyükşehir olmak üzere kentteki önemli belediyeleri kazanacaklarını bildiren Işık, "Başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekiyor. Biz siyasetten hiçbir zaman halkımıza suç bulmadık, eğer İzmir'i kazanamıyorsak bu bizim eksiğimizdir. Eğer İzmir'de arzu ettiğimiz başarıya imza atamadıysak, bugüne kadar demek ki bizim eksik anlattığımız yerler vardır. İşte o eksiklerimizi görüp, halkımızın gönlüne girecek, halkımızın gönlünü de oyunu da alacak çalışmaları yaptığımız sürece inanıyorum ki İzmir'de de bu sonuca ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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