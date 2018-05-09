HABER

Başbakan Yardımcısı Işık, İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:44 | Son Güncelleme

"Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda önemli bir farkla seçilecek. Zaten partilerin koyduğu adaylar da aslında cumhurbaşkanlığı yarışında çok iddialı olmadıklarının bir göstergesi" - "Eğer şu anda birilerinin kapalı kapılar arkasında yaptıkları hesaplar doğru çıkar da AK Parti Meclis çoğunluğunu kaybederse, işte o zaman ülkenin arzu ettiğimiz hızda mesafe alması zorlaşır"

İZMİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda önemli bir farkla seçilecek. Zaten partilerin koyduğu adaylar da aslında cumhurbaşkanlığı yarışında çok iddialı olmadıklarının bir göstergesi." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Işık, şehrin, tarihin her döneminde bölgenin önemli bir merkezi olduğunu belirtti.

İzmir'de yaşamanın ve hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Işık, "İzmir, iktidarımız döneminde son derece önemli adımlar atıyor, mesafeler alıyor. Şehircilik noktasında arzu ettiğimiz seviyede olmasa da tüm alanları birlikte değerlendirdiğimizde kent gelişiyor, büyüyor. İzmir'in bu gelişmesi, büyümesi inşallah ülkemizin gelişmesi ve büyümesi anlamına geliyor." diye konuştu.

- "Her oy bizim için değerli"

Türkiye'nin önünde iki kritik seçimin bulunduğuna değinen Fikri Işık, şunları söyledi:

"Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda önemli bir farkla seçilecek. Zaten partilerin koyduğu adaylar da aslında cumhurbaşkanlığı yarışında çok iddialı olmadıklarının bir göstergesi. Bu açıdan bir tereddüt taşımıyoruz. Elbette seçimdir, elbette her oy bizim için çok değerlidir, her bir insanımızın önce gönlünü almak, sonra da oyunu almak bizim için son derece önemlidir ama şu andaki tablo 9 Mayıs itibarıyla baktığımızda 24 Haziran'da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığı seçimini büyük bir farkla kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada sadece cumhurbaşkanlığında önemli bir farkla cumhurbaşkanımızın seçilmesi değil, parlamentoda da özellikle AK Parti'nin tek başına çoğunluğu sağlayacak bir Meclis aritmetiğinin oluşması önemli."

Önümüzdeki 5 yılın Türkiye'nin yeni hükümet sisteminin oturtulması dönemi olacağını anlatan Işık, "Eğer şu anda birilerinin kapalı kapılar arkasında yaptıkları hesaplar doğru çıkar da AK Parti Meclis çoğunluğunu kaybederse, işte o zaman ülkenin arzu ettiğimiz hızda mesafe alması zorlaşır." diye konuştu.

- "Hiçbir zaman halkımıza suç bulmadık"

Türk milletinin hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminde AK Parti'ye güçlü bir destek vereceğine inandığını aktaran Işık, 2019'daki yerel seçimde de İzmir'de arzu ettikleri sonuca ulaşacaklarını vurguladı.

Başta İzmir büyükşehir olmak üzere kentteki önemli belediyeleri kazanacaklarını bildiren Işık, "Başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekiyor. Biz siyasetten hiçbir zaman halkımıza suç bulmadık, eğer İzmir'i kazanamıyorsak bu bizim eksiğimizdir. Eğer İzmir'de arzu ettiğimiz başarıya imza atamadıysak, bugüne kadar demek ki bizim eksik anlattığımız yerler vardır. İşte o eksiklerimizi görüp, halkımızın gönlüne girecek, halkımızın gönlünü de oyunu da alacak çalışmaları yaptığımız sürece inanıyorum ki İzmir'de de bu sonuca ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planıMüthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı
Skandallar art arda ortaya çıktıSkandallar art arda ortaya çıktı
Çorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişmeÇorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı izmir seçim

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

İlginizi Çekebilir

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.