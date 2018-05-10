Başbakan Yardımcısı Işık, İzmir'de

İZMİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmir'deki Tüpraş İzmir Rafinerisi ile Egegaz Aliağa LNG Terminali'ni ziyaret etti.

Çeşitli temas ve ziyaretler için geldiği İzmir'de programının ikinci gününde Aliağa ilçesine geçen Işık, Tüpraş İzmir Rafinerisi'ni ve Egegaz Aliağa LNG Terminali'ne geldi.

Işık, basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde, tesislerde incelemelerde bulundu, yetkilileriden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Işık'a ziyaretlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz ve AK Parti İzmir İl Başkanlığı yöneticileri eşilik etti.

