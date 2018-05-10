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Başbakan Yardımcısı Işık, İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Aliağa ilçesinde Tüpraş İzmir Rafinerisi ve Egegaz tesislerinde incelemelerde bulundu

İZMİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmir'deki Tüpraş İzmir Rafinerisi ile Egegaz Aliağa LNG Terminali'ni ziyaret etti.

Çeşitli temas ve ziyaretler için geldiği İzmir'de programının ikinci gününde Aliağa ilçesine geçen Işık, Tüpraş İzmir Rafinerisi'ni ve Egegaz Aliağa LNG Terminali'ne geldi.

Işık, basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde, tesislerde incelemelerde bulundu, yetkilileriden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Işık'a ziyaretlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz ve AK Parti İzmir İl Başkanlığı yöneticileri eşilik etti.

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Aliağa Başbakan Yardımcısı Fikri Işık izmir ziyaret

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