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Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli Kitap Fuarı'nı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

İzmit'teki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara gelen Işık, çocuklarla kitap kapmaca oyunu oynadı

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nı gezdi.

İzmit'teki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara gelen Işık, girişte çocuklarla kitap kapmaca oyunu oynadı.

Yayınevlerinin stantlarını gezen Işık, kitap satın alırken, TÜBİTAK standında karşılaştığı ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Merve Erol'a kitap hediye etti.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli Kitap Fuarı'na olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, kitap okuma alışkanlığının yüksek olduğunu söyledi.

Kocaeli Kitap Fuarı'nın Türkiye'nin bir markası olacağını dile getiren Işık, "Kocaeli'nin pek çok alanda Türkiye'ye örnek olan bir belediyecilik anlayışı var ki kültür hizmeti de belediyenin aslında vazgeçemeyeceği hizmetlerden biri. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bir öğretmen olarak bu konudaki hassasiyetini çok iyi biliyoruz. O hassasiyet emekle birleşince böyle güzel organizasyonlar ortaya çıkıyor. Bence bunların en anlamlısı da Kocaeli Kitap Fuarı." diye konuştu.

Işık'a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy eşlik etti.

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Kocaeli Kitap Fuarı

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