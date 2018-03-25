Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Işık, hastaneyle ilgili İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve hastane başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın'dan bilgi aldı.

Yeni yatırımların da görüşüldüğü ziyarette Işık'a, hastane yönetimi, gelecek günlerde gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili de sunum yaptı.

Ziyarette Işık'a, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve beraberindeki heyet de eşlik etti.