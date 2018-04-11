Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Darıca'da bir tekstil fabrikasıyla AK Parti Gebze İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Darıca ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasını gezen Işık, yetkililerden tesisle ilgili bilgi aldı.

Çalışanlarla sohbet eden Işık'a Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer ilgililer eşlik etti.

Fikri Işık, buradan AK Parti Gebze İlçe Başkanlığına geçti.

İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetimi ile Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker tarafından karşılanan Işık, partililerle bir araya geldi.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Işık, ziyaretin sonunda partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.