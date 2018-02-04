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Başbakan Yardımcısı Işık, köylülerin sorunlarını dinledi

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Seyitaliler köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.Başbakan yardımcısı Fikri Işık Kocaeli’de gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından Kandıra ilçesine bağlı Seyitaliler köyünü ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Işık, köylülerin sorunlarını dinledi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Seyitaliler köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Başbakan yardımcısı Fikri Işık Kocaeli’de gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından Kandıra ilçesine bağlı Seyitaliler köyünü ziyaret etti. Ziyarette Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a, Vali Hüseyin Aksoy, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kocaeli İl Milli Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve Seyitaliler Köy Muhtarı Ahmet Balık eşlik etti.
Ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Kandıra İzmit arası yol süresi 20 dakikaya düşecek. Bizim Yeşilova Sapağına balçık yapacağız, oradan Kandıra’ya yol olacak. Sağlık, eğitim konusu da çok önemli bizim için. Bir dönemler öğretmen yoktu Kandıra’da. Daha sonrasında Kandıra’yı zorunlu bölge haline getirdik. Hastanemizde çok kötüydü ama şimdi yepyeni modern bir hastanemiz var. İstiyoruz ki çok önemli işler dışında İzmit’e gelmek zorunda kalmayın” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve beraberindeki heyet Kocakaymaz köyünü ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Işık, köylülerin sorunlarını dinledi

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