Başbakan Yardımcısı Işık, şehit yakınları ve gazilerle iftar açtı

Her bir şehit ailesine ve gazilere şükran borçlu olduklarını belirten Işık, şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını kaydetti.

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Listede en iyiler değil en uygun isimlere bakılır her zaman. Elbette listeye giremeyen arkadaşlarımızın bir burukluğu olabilir, insanlar 'ben de olsaydım, çok iyi olurdu' diyebilirler. Bu gayet normaldir ve siyasetin tabiatında da bu vardır. Burukluk olur ama kırgınlık olmaz." dedi.

Bölgede pek çok senaryo hayata geçirilmeye ve yanı başımızda bir terör devleti oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"Ama Allah'a hamdolsun Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye o sadece protesto eden başka hiçbir şey yapmayan ülke değil. Ülkemizin milli güvenliği, ulusal çıkarları mesele olunca gerektiğinde sınır ötesi operasyonu da hiç çekinmeden yapabilen bir ülkeyiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nı 'bölgemizde bir terör devleti oluşmasın' diye yaptık. En son Zeytin Dalı Operasyonu'nu 'bölgede PKK, PYD, YPG bir terör devleti kurmasın' diye yaptık. Bunları yaparken içeride de terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Hiçbir şehidimizin Allah'ın izniyle kanı yerde kalmıyor, bundan sonra da hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehit ailesi olmanın o tarifsiz acısını ama bu ülkenin bağımsızlığı için canını vermiş bir kahramanın ailesi olmanın da tarifsiz gururunu şehit aileleri aynı anda yüreklerinde yaşıyor. Sizin için ne yapsak azdır. Bir milletvekili ve bir bakan kardeşiniz olarak şahsen ben ve devletimizin her bir memuru sizin emrinizdedir. Her ne sıkıntınız olursa biz her zaman yanınızdayız, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz."