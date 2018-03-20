Başbakan Yardımcısı Işık Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sırbistan'a yaptığı ziyaret kapsamında, başkent Belgrad'daki tarihi Bayraklı Camisi'ni, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nü (YEE) ve Kalemeydan Parkı'nı ziyaret etti.

Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Belgrad'da bulunan Işık, toplantının ardından Belgrad şehir merkezindeki tarihi Bayraklı Camisi'ne ziyarette bulundu. Ardından Belgrad YEE'ye geçen Işık, burada enstitü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı, Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet etti.

Işık daha sonra Kalemeydan Parkı'nı gezerek, burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) restorasyonu yapılan türbe ve çeşmede incelemelerde bulundu, yetkililerle görüştü.

Belgrad'a dün gelen Işık, bugün Başbakan Ana Brnabic ve Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ile görüştü, Türkiye-Sırbistan KEK 3. Dönem Toplantısı'na katıldı.