Başbakan Yardımcısı Işık Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sırbistan'a yaptığı ziyaret kapsamında, başkent Belgrad'daki tarihi Bayraklı Camisi'ni, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nü (YEE) ve Kalemeydan Parkı'nı ziyaret etti.
Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Belgrad'da bulunan Işık, toplantının ardından Belgrad şehir merkezindeki tarihi Bayraklı Camisi'ne ziyarette bulundu. Ardından Belgrad YEE'ye geçen Işık, burada enstitü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı, Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet etti.
Işık daha sonra Kalemeydan Parkı'nı gezerek, burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) restorasyonu yapılan türbe ve çeşmede incelemelerde bulundu, yetkililerle görüştü.
Belgrad'a dün gelen Işık, bugün Başbakan Ana Brnabic ve Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ile görüştü, Türkiye-Sırbistan KEK 3. Dönem Toplantısı'na katıldı.
Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti
HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)
Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!
Hırvatistan’da OHAL ilan edildi
ABD'de okula saldırı!
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum