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Başbakan Yardımcısı Işık Şırnak'ta

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 18:48 | Son Güncelleme

- Işık: - "Özellikle çukur eylemlerinden sonra şehri yaşanmaz hale getiren, insanların hayatını zindan eden ve insanların evini, barkını, yurdunu bırakıp gitmesine sebep olan çukur teröründen sonra Şırnak'ta yeni bir dönem başladı" - "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızın koordinasyonunda, bütün bakanlar ve hükümet olarak Şırnak'ın hak ettiği yere bir an önce gelmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz"

ŞIRNAK (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Özellikle çukur eylemlerinden sonra şehri yaşanmaz hale getiren, insanların hayatını zindan eden ve insanların evini, barkını, yurdunu bırakıp gitmesine sebep olan çukur teröründen sonra Şırnak'ta yeni bir dönem başladı." dedi.

Işık, bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta Sanat Sokağı'ndaki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Şırnak Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret eden Işık, burada eğitim gören gençler tarafından şarkılarla karşılandı.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Işık, geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı görevini yürütürken de kenti ziyaret ettiğini anımsattı.

Şırnak'ta 13 ayda çok ciddi değişim yaşandığını dile getiren Işık, şehrin yeniden ayağa kalktığını aktardı.

Kentte terör mağdurları için yapılan konutların haziran ayının sonuna kadar büyük oranda bitirileceğine dair ilgili birimlerden bilgi aldığını aktaran Işık, altyapı ve üst yapısıyla yeni bir Şırnak'ın doğduğunu kaydetti.

Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şırnak, terör örgütünün uzun süredir gelişmesini, kalkınmasını engellediği, bu bölgenin yatırım alması konusunda çok ciddi engeller çıkardığı ilimizdir. Özellikle çukur eylemlerinden sonra şehri yaşanmaz hale getiren, insanların hayatını zindan eden ve insanların evini, barkını, yurdunu bırakıp gitmesine sebep olan çukur teröründen sonra Şırnak'ta yeni bir dönem başladı. Huzur ve güven sağlanınca Şırnak'ta geleceğe yönelik çok ciddi ümitler ve yatırım planları var. Gençlerimizin ve çocuklarımızın gözlerindeki pırıltıyı görmek bizi ayrıca memnun ediyor. Ben Şırnak'ın gelecekte çok daha güzel bir noktaya geleceğine inanıyorum."

- "Şırnak'ın hak ettiği yere bir an önce gelmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz"

Ziyaretlerinin temel amacının kamu yatırımlarının koordinasyonunu yapmak olduğunu aktaran Işık, Şırnak'ta güzel bir gün geçirdiğini ifade etti.

Şırnaklı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Işık, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz terörle çok yoğun ve etkili bir mücadele yürütüyorlar. Ancak terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki diğer boyutlarında da tam bir başarının elde edilmesi için şu ana kadar yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Bundan sonra yapılması gereken çalışmaları da müzakere edip Ankara'ya döndüğümüzde de buradaki konuları adım adım takip edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başbakanımızın koordinasyonunda bütün bakanlar ve hükümet olarak Şırnak'ın hak ettiği yere bir an önce gelmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz."

(AA)

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